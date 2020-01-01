متوسط سعر الدولار يستقر عند 15.99 جنيهاً بالبنوك المصرية

استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات أمس 31-12-2019 عند مستوى 15.99 للشراء و16.09 للبيع ، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

ومنح “المركزي” البنوك المصرية إجازة اليوم الأربعاء 1-1-2020 بمناسبة بدء العام الجديد.

سعر الدولار بعدد من البنوك

سجل سعر صرف الدولار 16 جنيهًا ببنوك “كريدي أجريكول، والأهلي الكويتي، والمصري الخليجي، والمصرف المتحد، وعوده مصر، والمشرق، والكويت الوطني، والاستثمار العربي، والأهلي المتحد، والتنمية الصناعية.

وتراجع سعر الدولار بنحو 6 قروش دفعة واحدة يوم الإثنين من الأسبوع الماضي، ليكسر مستوى 16 جنيهًا لأول مرة منذ فبراير 2017.

كما سجل فى بنوك “تنمية الصادرات، ومصر إيران، وHSBC، والإمارات دبي الوطني، والتنمية الصاعية، والكويت الوطني” 16 جنيهاً للشراء.

جاء ذلك نتيجة تلقي السوق تدفقات نقدية قوية من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية، بقيمة قاربت 500 مليون دولار، حسبما نقلت تقارير صحفية عن مسئول بالبنك المركزي المصري.

أعلى سعر للدولار بالقطاع المصرفي

وبلغ سعر الدولار 16.01 جنيه كأعلى سعر للشراء بمصرف أبو ظبي الإسلامي.

بينما استقر متوسط سعر الدولار ببعض البنوك عند مستوى 15.99 جنيه للشراء و 16.09 للبيع بنهاية اليوم الاربعاء 1-1-2020 ، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري.

العرض والطلب

يذكر أن “المركزي” أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار الدولار أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي في تصريحات مؤخرًا إن مصر تلقت ما يصل إلى 200 مليار دولار تدفقات بالعملة الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية.