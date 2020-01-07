متوسط سعر الدولار يستقر عند مستوى 15.99 جنيه بالبنوك

استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصرى عند مستوى 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه بنهاية تعاملات أمس الاثنين 6- 1- 2020 منذ الهبوط فى 16 ديسمبر من 2019، وفقًا للبنك المركزى.

ومنح البنك المركزى، اليوم الثلاثاء الموافق 7- 1- 2020، البنوك إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، على أن تعاود العمل غدًا الأربعاء.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 6 قروش دفعة واحدة فى 16 ديسمبر الماضى، ليكسر مستوى 16 جنيهًا لأول مرة منذ فبراير 2017.

وجاء التراجع نتيجة تلقّي السوق تدفقات نقدية قوية من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية، بقيمة قاربت 500 مليون دولار، حسبما نقلت تقارير صحفية عن مسئول بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار ببعض البنوك

وتنشر “المال” أسعار الدولار ببعض البنوك حيث سجل سعر صرف الدولار اليوم 16 جنيهًا ببنوك: كريدي أجريكول، والأهلي الكويتي، والمصري الخليجي، والمصرف المتحد، وعوده مصر، والمشرق، والكويت الوطني، والاستثمار العربي، والأهلي المتحد، والتنمية الصناعية.

كما سجل فى بنوك “تنمية الصادرات، ومصر إيران، وHSBC، والإمارات دبي الوطني، والتنمية الصناعية، والكويت الوطني” 16 جنيهًا للشراء.

أعلى سعر للدولار بالقطاع المصرفي

وبلغ سعر الدولار 16.01 جنيه كأعلى سعر للشراء بمصرف أبو ظبي الإسلامي.

بينما استقر متوسط سعر الدولار ببعض البنوك عند مستوى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 للبيع بنهاية يوم الأربعاء 1- 1- 2020، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري.

“المركزى” يمنح البنوك الحرية

يُذكر أن البنك المركزي أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار الدولار أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب مع تأكيده رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

وتلقّت مصر ما يصل إلى 200 مليار دولار تدفقات بالعملة الأجنبية، خلال السنوات الأربع الماضية، وفقًا لتصريحات سابقة لطارق عامر، محافظ البنك المركزى.