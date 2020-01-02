متوسط سعر الدولار يستقر طوال الأسبوع عند 15.99 جنيه بالبنوك

استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه طوال الأسبوع الحالى وحتى نهاية تعاملات اليوم الخميس 2-1-2020 عند مستوى 15.99 للشراء و16.09 للبيع، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وكان سعر الدولار قد تراجع بنحو 6 قروش دفعة واحدة يوم الإثنين قبل الماضي، ليكسر مستوى 16 جنيهًا لأول مرة منذ فبراير 2017.

تدفقات نقدية بقيمة 500 مليون دولار

جاء ذلك نتيجة تلقي السوق تدفقات نقدية قوية من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية، بقيمة قاربت 500 مليون دولار، حسبما نقلت تقارير صحفية عن مسئول بالبنك المركزي المصري.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة، إن مصر تلقت ما يصل إلى 200 مليار دولار تدفقات بالعملة الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية.

سعر الدولار ببعض البنوك

وسجل سعر صرف الدولار 16 جنيهًا ببنوك: كريدي أجريكول، والأهلي الكويتي، والمصري الخليجي، والمصرف المتحد، وعوده مصر، والمشرق، والكويت الوطني، والاستثمار العربي، والأهلي المتحد، والتنمية الصناعية.

كما سجل فى بنوك “تنمية الصادرات، ومصر إيران، وHSBC، والإمارات دبي الوطني، والتنمية الصناعية، والكويت الوطني” 16 جنيها للشراء.

أعلى سعر للدولار بالقطاع المصرفي

وبلغ سعر الدولار 16.01 جنيه كأعلى سعر للشراء بمصرف أبو ظبي الإسلامي.

بينما استقر متوسط سعر الدولار ببعض البنوك عند مستوى 15.99 جنيه للشراء و 16.09 للبيع بنهاية اليوم الاربعاء 1-1-2020 ، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري.

العرض والطلب

يذكر أن البنك المركزي أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار الدولار أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.