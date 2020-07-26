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متوسط سعر الدولار يستقر خلال تعاملات اليوم

استقرار سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر
سيد بدر 5:15 م, الأحد, 26 يوليو 20 5:15 م, الأحد, 26 يوليو 20

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استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه عند مستوى 15.936 جنيه للشراء و16.036 جنيه للبيع في نهاية تعاملات اليوم الأحد وفقا للبنك المركزي.

ولم يشهد سعر الدولار في البنوك تغييرا يذكر خلال تعاملات اليوم الأحد أول أيام العمل الرسمية.

سعر الدولار اليوم الأحد 26 يوليو 2020

واستقر سعر الدولار في مصر عند مستوى 15.94 جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع في تعاملات معظم البنوك.

أعلى سعر للدولار في مصر

وحدد 19 بنكا سعر الدولار عند مستوى 15.94 جنيه و16.04 جنيه على التوالى وهو أعلى سعر للدولار فى مصر.

ضمت القائمة كلا من : بنك بلوم مصر، الأهلى الكويتى، مصرف أبوظبي الإسلامى، المصرى الخليجى، قناة السويس ، عوده مصر ، بنك المشرق ، بنك الكويت الوطنى.

إضافة الى بنك تنمية الصادرات، بنك الاستثمار العربى، البنك الأهلى المتحد، بنك التنمية الصناعية ، بنك الإمارات دبى الوطنى، بنك أبوظبى الأول، المصرف العربى الدولى، بنك HSBC، بنك قطر الوطنى الأهلى، ومصر إيران والتعمير الإسكان.

سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر

وعرضت 4 بنوك محلية كبرى شملت كلا من: البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى والبنك العربى الأفريقى الدولى ، تداول سعر الدولار عند أقل مستوى فى تعاملات يوم الأربعاء الماضي بفارق قرشين عن قائمة البنوك السابقة ، ليسجل 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وعرضت بنوك المصرف المتحد والعقاري والإسكندرية سعر العملة الأمريكية عند 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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