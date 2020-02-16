متوسط سعر الدولار يخسر 4 قروش جديدة.. أقل من 15.60 جنيه فى 3 بنوك

واصل متوسط سعر الدولار الأمريكى ، اليوم الأحد ، نزيه أمام الجنيه المصرى ، حيث فقد 4 قروش جديدة ليصل اجمالى ما تم فقده الخميس الماضى واليوم نحو 6 قروش .

وسجل متوسط سعر الدولار اليوم نحو 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع ، مقابل نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 للبيع الخميس الماضى ، ونحو 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع الأربعاء الماضى .

سعر الدولار يفقد 10 قروش خلال أسبوع

ووصل اجمالى ما فقده الدولار أمام الجنيه خلال أسبوع نحو 10 قروش كاملة حيث سجل اليوم 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع مقابل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه الأحد الماضى ، بينما وصل إجمالى ما تم فقده منذ بداية العام الحالى لنحو 37 قرشاً.

وتسجل الأسعار الحالية للدولار أدنى مستوى للعملة الخضراء منذ الأسبوع الثانى للتعويم فى نوفمبر 2016.

وكان سعر الدولار قد تعرض لخسائر قاسية خلال شهر يناير الماضى الماضى ، بعدما فقد 26 قرشا، وتكبّد أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر الماضى ؛ بينما فقد نحو 7.2 قرش في شهر ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.

سعر الدولار أدنى مستوى 15.60 فى 3 بنوك

وتراجع الدولار أدنى 15.60 فى بنوك ” التجارى الدولى والمصرف العربى الدولى وHSBC” حيث سجل فى البنوك الثلاثة 15.59 جنيها للشراء و 15.69 جنيها للبيع.

بينما سجل 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع فى 8 بنوك هى ” العربى الافريقى الدولى و المصرف المتحد والكويت الوطنى والاستثمار العربى والأهلى المتحد والتعمير والإسكان والإسكندرية وقطر الوطنى”.

وعلى مستوى أسعار الدولار فى البنوك ، فإن السعر سجل بأكبر بنكين فى مصر “الأهلى ومصر” 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، اليوم.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

بينما سجل السعر فى بنك القاهرة، ثالث أكبر مصرف حكومي فى مصر، 15.68 جنيه للشراء و15.78 للبيع.

أما فى بنك عوده – مصر فسجل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع بنهاية اليوم، وفي الإسكندرية 15.61 جنيه للشراء 15.71 جنيه للبيع.

وتوقعت وكالة بلومبرج العالمية فى تقرير سابق لها استمرار الجنيه فى الارتفاع، مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية.

وأضافت أن ارتفاع الجنيه ، الذى كان قد تم تحرير سعر صرفه أواخر 2016، أدى إلى تزايد جاذبية الاستثمار فى أدوات الدين بالعملة المحلية العام الماضى ، التي سجلت عائدا جذابا للغاية بلغ حوالى 15% على السندات المحلية، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التى أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

الأعلى سعرا بالبنوك

وتصدر مصرف أبو ظبى قائمة البنوك حيث سجل سعر العملة الأمريكية لديه 15.68 جنيه للشراء و 15.78 للبيع.