متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه يفقد 3 قروش جديدة خلال تعاملات اليوم

هبط متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي بنحو 3 قروش خلال تعاملات اليوم الخميس، ليسجل 15.779 جنيه للشراء و15.879 جنيه للبيع في تعاملات الختام، مقابل 15.8114 جنيه للشراء و15.9114 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية .

وأعلن البنك المركزى المصري منذ يومين، أن البنوك تلقت تدفقات من النقد الأجنبي بقيمة 1.7 مليار دولار نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري .

هبوط سعر الدولار خلال الفترة الماضية جاء نتيجة تدفقات النقد الأجنبى نحو البنوك خاصة من صناديق الاستثمار الأجنبية نحو السوق المحلية، وفقد الدولار نحو 122 قرشًا منذ يوم الأربعاء الماضي حتى تعاملات اليوم.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية وقطر الوطني والعربي الأفريقي الدولي . وانخفض السعر 5 قروش بمصرف أبوظبي الإسلامي و4 قروش ببنك عوده مصر.

أسعار الدولار فى البنك الأهلي المصري

سجل 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى بنك مصر

بلغ السعر فى بنك مصر 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى بنك القاهرة

سجل السعر فى بنك القاهرة 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع .

أسعار الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

سجل السعر فى مصرف أبوظبى الإسلامى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

سجل السعر فى البنك التجارى الدولى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى بنك الإسكندرية

سجل السعر فى بنك الإسكندرية 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى بنك عوده – مصر

سجل سعر الدولار فى بنك عوده مصر 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى بنك قطر الوطنى الأهلى

سجل سعر الدولار فى بنك قطر الوطنى الأهلى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

سجل سعر الدولار فى البنك العربى الأفريقى الدولى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

يُذكر أن البنك المركزى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار الدولار أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

وحقق سعر الدولار تراجعا بنحو 11% أمام الجنيه خلال عام 2019، مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلية.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى تصريحات مؤخرًا إن مصر تلقّت ما يصل إلى 200 مليار دولار تدفقات بالعملة الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية.