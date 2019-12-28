متوسط سعر الدولار أمام الجنيه يستقر عند مستوى 15.99 جنيهاً

استقر متوسط سعر الدولار بنهاية اليوم السبت 28-12-2019 عند مستوى 15.99 للشراء ، و 16.09 للبيع وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى .

وسجل الدولار 16 جنيها بنحو 16 بنكًا حكوميًا وخاصًا وذلك بعدما كان قد تراجع بشكل مفاجئ تحت هذا المستوى خلال الأسبوع قبل الماضي.

الدولار يسجل 16 جنيهاً في 16 بنكاً

وسجل سعر صرف الدولار 16 جنيها ببنوك “كريدي أجريكول، والأهلي الكويتي، والمصري الخليجي، والمصرف المتحد، وعوده مصر، والمشرق، والكويت الوطني، والاستثمار العربي، والأهلي المتحد، والتنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، ومصر إيران، وHSBC، والإمارات دبي الوطني، والتنمية الصاعية، والكويت الوطني”.

وكان سعر الدولار قد تراجع بنحو 6 قروش دفعة واحدة يوم الإثنين من الأسبوع الماضي،ليكسر مستوى 16 جنيها لأول مرة منذ فبراير 2017، كنتيجة لتلقي السوق تدفقات نقدية قوية من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية بقيمة قاربت 500 مليون دولار، حسبما نقلت تقارير صحفية عن مسئول بالبنك المركزي المصري. صورة ارشيفية

أعلى سعر بالسوق

وبلغ الدولار 16.01 جنيه كأعلى سعر للشراء بمصرف أبو ظبي الإسلامي.

بينما استقر متوسط سعر الدولار ببعض البنوك عند مستوى 15.99 جنيها للشراء و 16.09 للبيع بنهاية اليوم السبت 28-12-2019، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري.

العرض والطلب

يذكر أن “المركزي” أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار الدولار أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي في تصريحات مؤخرا إن مصر تلقت ما يصل إلى 200 مليار دولار تدفقات بالعملة الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية.