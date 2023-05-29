متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل يواصل الصعود ويسجل 23.461 نقطة

واصل متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل الصعود خلال تعاملات الأسبوع الماضى مسجلا 23.461 نقطة مقابل 23.399 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها 0.062.

بيد أن معدل التغطية على عطاءات أدوات الدين قصيرة الأجل انخفض خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى 1.96 مرة مقابل 2.01 مرة خلال الأسبوع السابق له.

ونجحت وزارة المالية خلال تعاملات الأسبوع الماضى فى بيع أذون خزانة بقيمة بلغت نحو 60.735 مليار جنيه وهى أقل من قيمة العطاءات المطلوبة من جانب المالية والمقدره بنحو 79.500 مليار.

وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %22.704 مقابل %22.623 خلال تعاملات الأسبوع السابق له.

ووافقت المالية خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 40.990 مليار جنيه جنيه فى حين بلغت حجم الطلبات المقدمه من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 69.512 مليار.

كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال مزادات الأسبوع الماضى %23.773 مقابل %23.731 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى وبمعدل تغطية بلغت 1.62 مرة.

وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 26.759 مليار جنيه، ووافقت المالية على 3.042 مليار.

وارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %23.752 مقابل %23.697 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، وبمعدل تغطية بلغ 1.45 مرة.

وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 24.773 مليار جنيه وقبلت المالية نحو 7.253 مليار.

كما ارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما خلال العطاء الأخير %23.782، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 34.543 مليار ، بينما وافقت المالية على 9.448 مليار.

وقررت لجنة السياسة النقديـة فى البنك المركزى المصرى فى اجتماع 18 مايو تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %18.25، %19.25 و%18.75 على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %18.75.

وقال البنك المركزى إنه على الصعيد العالمى تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.

كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات فى سلاسل الإمداد.

وفى ذات الوقت استقرت التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمى كما تراجعت حدة التقلبات فى الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.

وعلى الصعيد المحلى سجل معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى %3.9 خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنةً بمعدل نمو بلغ %4.4 خلال الربع الثالث من العام ذاته، وبالتالى سجل النصف الأول من العام المالى 2022/2023 معدل نمو بلغ %4.2.

وتوضح البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 أن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى جاء مدفوعاً بالنشاط الاقتصادى للقطاع الخاص مثل قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.

وبالإضافة إلى ذلك تشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من عام 2023.

واتسقت التطورات الأخيرة فى معدل نمو السيولة المحلية (M2) مع المؤشرات الأولية لتباطؤ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى حيث انخفض معدل نموها – السيولة المحلية- فى شهر مارس 2023.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023/2022 مقارنةً بالعام المالى السابق له على أن يتعافى بعد ذلك.

وفيما يتعلق بسوق العمل سجل معدل البطالة %7.2 خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل بلغ %7.4 خلال الربع الثالث من العام ذاته ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة أعداد المشتغلين.

وتباطأ المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر ليسجل %30.6 فى أبريل 2023 مقارنةً بمعدل بلغ %32.7 فى مارس من العام نفسه، مسجلاً أول تراجع له منذ يونيو 2022.

كما تباطأ المعدل السنوى للتضخم الأساسى للشهر الثانى على التوالى مسجلاً %38.6 فى أبريل 2023 وذلك بعد وتيرة تصاعدية استمرت منذ منتصف عام 2021.

ويرجع هذا التباطؤ فى معدلات التضخم إلى التأثير الإيجابى لفترة الأساس بشكل رئيسي، وكذلك انحسار أثر صدمات العرض (مثل اختلالات سلاسل الإمداد المحلية وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية الأساسية)، بالإضافة إلى تداعيات تطورات سعر صرف الجنيه المصرى على معدلات التضخم.

وتشير المؤشرات الحالية إلى اتساق التوقعات بدرجة كبيرة مع البيانات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق.

وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التى تم اتخاذها- وتحديداً رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022 ورفع نسبة الاحتياطى النقدى الالزامى بمقدار 400 نقطة أساس فى سبتمبر 2022- لاحتواء الضغوط التضخمية وفقاً للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة القادمة.

وفى ضوء ما تقدم قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى المصرى دون تغيير.

وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق المعدلات المستهدفة والبالغة %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الفترة نفسها من عام 2026.

وستتابع اللجنة عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التى قد تنجم عن إضطرابات سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل.

كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.

وأجرى البنك المركزى تعديلات على مستهدفات التضخم خلال الثلاث سنوات المقبلة، ليحدد المعدلات المستهدفة للتضخم عند مستوى 7٪±) 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪±) 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى بنهاية أبريل الماضى إلى 34.551 مليار دولار مقابل 34.447 مليار فى مارس السابق له بزيادة قدرها نحو 104 مليون دولار.

وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماع 3 مايو 2023 رفع أسعار الفائدة بنسبة %0.25 بما يعادل 25 نقطة أساس إلى نطاق من %5 إلى %5.25.

وتعد هذه المرة العاشرة على التوالى التى يقوم فيها الاحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة وإن كانت التقديرات القائمة حاليا ترجح أن تكون هذه الزيادة الأخيرة.

وقال البنك المركزى المصرى فى التعليق الأسبوعى على الأسواق العالمية إن الأسواق ركزت بشكل قوى على تطورات المفاوضات الجارية بشأن سقف الديون الأمريكية والتى كانت مختلطة فى الغالب.

ففى منتصف الأسبوع أشار كل من الرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب مكارثى إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع، وبعد فترة وجيزة أوقف الجانبان المحادثات وصرحا أن هناك خلافات كبيرة حول الميزانية.

وفى الوقت نفسه كان الأسبوع مليئًا بتصريحات متحدثى بنك الاحتياطى الفيدرالى والذى حذر معظمهم من أن خفض أسعار الفائدة لم يكن مطروحا للمناقشة لهذا العام وأن «الفيدرالي» لا يزال بإمكانه رفع سعر الفائدة فى اجتماع يونيو إذا لزم الأمر.

تحدث رئيس الاحتياطى الفيدرالي« بأول» يوم الجمعة حيث قال إنه على الرغم من أن الاضطرابات المصرفية قد تؤدى إلى اتخاذ مسار أقل حدة للسياسة النقدية إلا أن هناك أدوات مختلفة للاستقرار المالى وأن قرار «الفيدرالي» فى يونيو القادم سوف يعتمد على البيانات الواردة.

وكرد فعل على تشديد بنك الاحتياطى الفيدرالى للسياسة النقدية قفز كل من عوائد سندات الخزانة والدولار.

كما أنهت الأسهم العالمية والنفط الأسبوع على ارتفاع، حيث عزز التفاؤل بشأن مفاوضات سقف الديون فى منتصف الأسبوع من معنويات المخاطرة.

وفى الصين جاءت بيانات كل من الإنتاج الصناعى ومبيعات التجزئة أقل من التوقعات، مما أثار المخاوف بشأن مسار التعافى الاقتصادى فى البلاد، خاصة وأن البيانات الاقتصادية التى وردت خلال الأسبوع الماضى قدمت مفاجأة سلبية.

خسرت سندات الخزانة الأمريكية على مدار الأسبوع، حيث استقرت العوائد عند أعلى مستوى لها منذ 10 مارس الماضي، بعد أن نفى المتحدثون فى بنك الاحتياطى الفيدرالى إمكانية خفض سعر الفائدة هذا العام، فى حين أدت المخاوف بشأن سقف الديون الأمريكية إلى تزايد موجة البيع.

زادت عوائد سندات الخزانة عبر جميع آجال الاستحقاق فى كل أيام الأسبوع حيث أكد العديد من متحدثى بنك الاحتياطى الفيدرالى أن خفض سعر الفائدة هو أمر غير مرجح هذا العام.

وذكروا أن بنك الاحتياطى الفيدرالى لا يزال بإمكانه رفع سعر الفائدة مرة أخرى فى الاجتماع المقبل إذا كان هناك حاجة لذلك، مما دفع المتداولين إلى زيادة تسعيرهم .

وفى الوقت نفسه كان المتداولون يراقبون بحذر التطورات فى مفاوضات سقف الديون، والتى أدت فى النهاية إلى موجة بيع مكثفة.

حيث كانت الأسواق تشكك فى احتمالية توصل الطرفين إلى اتفاق حول رفع سقف الديون بحلول نهاية هذا الأسبوع مما يزيد من مخاطر تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد التزاماتها.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية أبرزت مفاجأة صعود مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعى أن الاستهلاك فى الولايات المتحدة يمكن أن يكون أفضل مما كان متوقعًا مما أعطى سبباً قويا للاحتياطى الفيدرالى ليستمر فى تشديد سياساته النقدية.

مع صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعت أسعار الذهب بنسبة %1.64 واستقرت عند أدنى مستوى لها منذ نهاية مارس، متراجعة إلى ما دون 2000 دولار للأونصة.

وجاء انخفاض الذهب مع تحسن معنويات المخاطرة خلال معظم الأسبوع بعد ظهور أنباء عن اقتراب الرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثى من التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون فى وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضى على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق كامل.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد قال فى تصريحات لـ« المال» إن الحكومة تستهدف طرح سندات «باندا» بقيمة 500 مليون بالدولار فى السوق الصينية خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وفى سياق آخر قال وزير المالية فى تصريحات صحفية إن مصر نجحت فى سداد مستحقات سندات دولية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.

«المركزى» يسحب سيولة تتجاوز 166 مليار جنيه

وعلى صعيد إدارة السيولة ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 166.900 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ22 عرضا بقيمة 406 مليار وقبلت «المالية» 75 مليار فقط بمتوسط فائدة %18.750.

كما أعلن «المركزى» طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 80 مليار جنيه لأجل 28 يوما وتقدمت البنوك بعدد29 عرضا بقيمة 155.900 مليار ، فيما قبلت المالية 10 عروض بقيمة 91.900 مليار.

وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، كما تستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالإضافة إلى تحجيم التضخم.

ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع.

ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب.

على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.

يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.