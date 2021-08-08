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متوسط الفائدة الشهرى لقروض الشركات يسجل %9.4 فى يونيو الماضى

المتوسط المرجح لأسعار الفائدة يتم حسابه على أساس شهرى
‫محمود الصباغ‬‎ 11:28 ص, الأحد, 8 أغسطس 21 11:28 ص, الأحد, 8 أغسطس 21

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أظهرت بيانات البنك المركزى المصرى تسجيل متوسط الفائدة الشهرى لقروض الشركات أقل من أو لأجل عام مستوى %9.4 خلال يونيو الماضى، متراجعة من %9.6 فى مايو السابق عليه.

والمتوسط المرجح لأسعار الفائدة يتم حسابه على أساس شهرى على عينة من البنوك التى تمثل ودائعها حوالى %80 من إجمالى الودائع فى النظام المصرفى المصرى، بحسب البنك المركزى.

وتباين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على قروض الشركات فقط لأجل عام أو أقل، خلال العام الجارى، ووصل أعلى سعر فى مايو الماضى إلى 9.6 %، بينما بلغ أدنى سعر المسجل فى شهرى يونيو وأبريل من عام 2021.

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من ناحية أخرى ذكر البنك المركزى أن المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بين 6 أشهر وعام ارتفع إلى %7.9 فى البنوك خلال يونيو الماضى، من %7.8 المسجل فى مايو السابق عليه.

وأفاد بأن المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بين 3 و6 أشهر، سجل فى يونيو نحو %7.6 مقابل %7.7 فى مايو، بينما سجل متوسط سعر الفائدة على الودائع لأجل بين شهر وثلاثة أشهر نحو %7.4 مقابل %7.3.

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يذكر أن البنك المركزى أبقى أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضى، دون تغيير للمرة السادسة على التوالى عند %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض.

وقال البنك فى البيان التفسيرى للقرار، إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادى العالمى واصلت الاستمرار على المدى المتوسط، حيث ارتفعت الأسعار العالمية للنفط مدفوعة بالتطورات من جانبى العرض والطلب، فى حين استمرت فى تسجيل مستويات مرتفعة للمواد الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى، مقارنة بالأعوام الماضية، رغم انخفاضها مؤخرًا.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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