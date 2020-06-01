متوسط الدولار يرتفع 4 قروش كاملة أمام الجنيه

ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنوك المصرية بنحو 4 قروش كاملة ، ليسجل 15.87 جنيه للشراء و15.97 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات اليوم ،مقابل 15.83 جنيه للشراء و15.93 جنيه للبيع أمس وفقا للبنك المركزى المصرى.

وحصد الدولار 7 قروش كاملة بعد العودة من عطلة عيد الفطر المبارك وخلال يومى “الأحد والإثنين فقط”.

وبحسب المركزى فإن الدولار استقر عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع قرابة الشهرين.

وترصد “المال” أسعار الدولار بالبنوك بنهاية تعاملات اليوم.

أعلى سعر للدولار اليوم

سجل أعلى سعر للدولار اليوم 15.88 جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع فى بنوك :” كريدى اجريكول والعربى الافريقى وبلوم، الأهلى الكويتى ، المصرى الخليجى ، مصر ايران ، قناة السويس ، المصرف المتحد ، عودة ، المشرق ، الكويت الوطنى “.

كما سجل السعر ذاته فى “المصرى لتنمية الصادرات ، الاستثمار العربى ، العقارى ، الأهلى المتحد ، التنمية الصناعية ، الإمارات دبى ، أبو ظبى ، المصرف العربى الدولى ، التعمير والإسكان ، HSBC ، قطر الوطنى “.

وكشف البنك المركزى مؤخرًا تراجع احتياطي النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي، ليسجل نحو 37.04 مليار دولار بنهاية أبريل، مقابل نحو 40.11 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه، بتراجعٍ قدره 3.1 مليار دولار تقريبًا.

وبلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2019، 1.3 مليار دولار، بمعدل سنوي 5.0%، حيث سجلت التحويلات نحو 26.8 مليار دولار، مقابل نحو 25.5 مليار دولار خلال 2018.

الدولار فى البنوك الحكومية

سجل الدولار فى الأهلى المصرى 15.79 جنيه للشراء و 15.89 جنيه للبيع أما فى بنك مصر 15.86 جنيه للشراء و 15.96 جنيه للبيع.

فى حين سجل ببنك الإسكندرية 15.87 جنيه للشراء و 15.97 جنيه للبيع .

وسجل الدولار أقل سعر اليوم فى بنك البركة ، 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع ، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى” بلغ السعر15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن، قبل أسابيع، قيامه، خلال مارس الماضى، باستخدام نحو 5.4 مليار دولار أمريكى من الاحتياطى الأجنبى.