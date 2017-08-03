متوسط الدولار في البنوك يتراجع 6 قروش

هبة محمدتراجع متوسط الدولار بالبنوك 6 قروش خلال تعاملات الأسبوع الجاري، محققاً 17.7685 جنيه للشراء، مقابل 17.8344 جنيه، يوم الأحد الماضي، كما انخفض متوسط البيع إلى 17.8679 جنيه، بدلاً من 17.9344 جنيه.يأتي ذلك وسط تراجع أسعار الدولار لدى عدد كبير من البنوك على رأسهم البنك الأهلي وقطر الوطني ا

هبة محمد

تراجع متوسط الدولار بالبنوك 6 قروش خلال تعاملات الأسبوع الجاري، محققاً 17.7685 جنيه للشراء، مقابل 17.8344 جنيه، يوم الأحد الماضي، كما انخفض متوسط البيع إلى 17.8679 جنيه، بدلاً من 17.9344 جنيه.

يأتي ذلك وسط تراجع أسعار الدولار لدى عدد كبير من البنوك على رأسهم البنك الأهلي وقطر الوطني الأهلي الذي خفض الدولار قرشين خلال تعاملات اليوم إلى 17.75 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع.

وخفض بنك مصر السعر قرشاَ واحداً إلى 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

فيما رفع بنك القاهرة سعر الدولار قرشين إلى 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.

وخفض بنك المصرف المتحد سعر الدولار 5 قروش إلى 17.75 جنيه للشراء و 7 قروش للبيع إلى 17.83 جنيه.

وتراجع سعر الدولار لدى بنك HSBC قرشاً واحداً إلى 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وخفض البنك التجاري الدولي سعر الدولار 3 قروش إلى 17.79 جنيه و17.89 جنيه للشراء والبيع على الترتيب.

بينما استقر سعر الدولار ببنك الاسكندرية عند 17.87 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

