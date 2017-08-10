متوسط الدولار بالبنوك يستقر في ختام تعاملات الأسبوع

هبة محمد استقر متوسط الدولار بالبنوك في ختام تعاملات الأسبوع الحالي، ليحقق 17.7362 جنيه و17.8362 جنيه للشراء والبيع، مقابل 17.7406 جنيه و17.84 جنيه للشراء والبيع على الترتيب، يوم الأحد الماضي، وفقًا للبيانات الموضحة على موقع البنك المركزي. ووصل سعر الدولار لدى بنوك الأهلي، والعربي الإفريقي

هبة محمد

استقر متوسط الدولار بالبنوك في ختام تعاملات الأسبوع الحالي، ليحقق 17.7362 جنيه و17.8362 جنيه للشراء والبيع، مقابل 17.7406 جنيه و17.84 جنيه للشراء والبيع على الترتيب، يوم الأحد الماضي، وفقًا للبيانات الموضحة على موقع البنك المركزي.





ووصل سعر الدولار لدى بنوك الأهلي، والعربي الإفريقي الدولي، والتجاري الدولي، وبنك HSBC إلى 17.75 جنيه للشراء، و17.85 للبيع.

وبلغ سعر الدولار لدى بنك مصر 17.74 جنيه للشراء، و17.84 جنيه للبيع.

ووصل الدولار إلى 17.70 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع لدى بنوك القاهرة وقطر الوطني والمصرف المتحد.

وسجل الدولار لدى بنك الإسكندرية 17.72 جنيه للشراء، و17.82 للبيع.

وعرض بنك أبو ظبي الإسلامي شراء الدولار عند 17.74 جنيه، و17.84 جنيه للبيع.