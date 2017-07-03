متوسط الدولار أسفل 18 جنيها للمرة الثالثة منذ نوفمبر

... البنوك تخفض الشراء بين 3 و15 قرشاً ...والمصرف المتحد صاحب أعلى تراجع للبيع بواقع 20 قرشاً هبة محمد انخفض متوسط شراء الدولار بالبنوك أسفل 18 جنيها، وذلك للمرة الثالثة منذ تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر الماضي ليسجل 17.9826 جنيه، فاقداً 14 قرشاً عن سعر أمس الأحد الذي بلغ

… البنوك تخفض الشراء بين 3 و15 قرشاً

…والمصرف المتحد صاحب أعلى تراجع للبيع بواقع 20 قرشاً

هبة محمد

انخفض متوسط شراء الدولار بالبنوك أسفل 18 جنيها، وذلك للمرة الثالثة منذ تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر الماضي ليسجل 17.9826 جنيه، فاقداً 14 قرشاً عن سعر أمس الأحد الذي بلغ 18.0385 جنيه، كما خسر متوسط البيع 14 قرشاً، محققاً 17.9912 جنيه، بدلاً من 18.1382 جنيه أمس، تبعاً لبيانات البنك المركزي المصري المنشورة على موقعه الإلكتروني اليوم.

يأتي ذلك بعد تراجع أسعار شراء الدولار لدى البنوك العاملة بالسوق بين 3 و15 قرشاً للشراء، وبواقع 3 و20 قرشاً للبيع.

وسجل شراء الدولار 17.86 جنيه لدى بنكي الأهلي المصري والقاهرة وعند 17.96 جنيه للبيع، مقابل 17.89 جنيه و17.99 جنيه على الترتيب صباح اليوم.

كما تراجع سعر شراء الدولار لدى بنك مصر 9 قروش إلى 17.86 جنيه، مقابل 17.95 جنيه في الصباح، و10 قروش للبيع، إلى 17.95 جنيه، بدلاً من 18.05 جنيه.

وانخفض سعر الدولار لدى بنكي التجاري الدولي والاسكندرية 5 قروش إلى 17.90 جنيه للشراء و18 جنيه للبيع، أيضاً خفض البنك العربي الافريقي الدولي سعر الدولار 5 قروش إلى 17.95 جنيه للشراء و18.05 جنيه للبيع.

أيضاً تراجع سعر الدولار لدى بنك HSBC 10 قروش إلى 17.90 جنيه للشراء و18.02 جنيه للبيع، كما خفض مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار 8 قروش إلى 17.92 جنيه و18.02 جنيه للشراء والبيع على الترتيب.

وخفض بنك SAIB سعر الدولار 13 قرشاً إلى 17.92 جنيه للشراء و18.02 جنيه للبيع، بينما كان المصرف المتحد صاحب أعلى تراجع بواقع 15 قرش للشراء و20 قرشاً للبيع، ليسجل 17.85 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.

أشارت بيانات البنك المركزي إن متوسط شراء الدولار تراجع إلى 17.9715 جنيه في 5 أبريل الماضي، و18.1079 جنيه للبيع، كما انخفض إلى 17.8823 جنيه للشراء و17.9937 جنيه في 9 فبراير الماضي وذلك للمرة الأولى منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

بدأ الدولار رحلة الصعود بالتزامن مع تطبيق قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضي، وسجلت أسعاره اعلى مستوى للبيع يوم 21 ديسمبر عند 19.5186 جنيهاً، كما حقق أعلى مستوى للشراء عند 19.1343 جنيهاً يوم 20 ديسمبر الماضي.