متوافر فى الصين.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف OPPO K9 5G

طرحت شركة أوبو خلال شهر مايو الماضي هاتفها الذكي Oppo K9 داخل الصين ، الذي يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G مع معالج جديد من شركة كوالكوم في الشريحة السعرية المتوسطة، وسط عدم توافر أي معلومات حول نية الشركة طرح الجهاز عالميا.

مواصفات هاتف Oppo K9 5G

يأتي الهاتف مزودًا بشاشة من نوع الأموليد بحجم 6.43 بوصة بدقة 2400*1080 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 410 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 ونسبة استحواذ الشاشة من الواجهة الأمامية 91.7% ومعدل تحديث 90 هيرتز ومعدل استجابة للمس 180 هيرتز، وسطوع يصل الى 750 شمعة.

ويزن الهاتف نحو 172 جرامًا، وتصل أبعاده 159.1×73.4×7.9 مم ، ودعم تركيب شريحتي اتصال 5G، ولا يدعم تركيب كارت ميموري، إلى جانب معالج كوالكوم سناب دراجون 768G ثماني النواة، ومعالج رسوميات Adreno 620.

هاتف OPPO K9 مزود كذلك بمساحة تخزين 128 جيجا أو 256 جيجا مع 8 جيجارام، وواجهة مستخدم ColorOS 11.1 مبنية على نظام تشغيل Android 11.

كما يأتي بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 تدعم الـHDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps مع دعم للمثبت الإلكتروني ، و ثلاث كاميرا خلفية الأولي بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 والثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية عريضة، الثالثة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو.

مزايا هاتف OPPO K9 5G

الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

الكاميرات تدعم فلاش LED وHDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم للمثبت الإلكتروني

بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة مع دعم للـFace Unlock

مساحة تخزين 128 جيجا او 256 جيجا مع 8 جيجا رام

يدعم الموبايل شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس 5G وشرائح الاتصال Nano SIM وتركيب شريحتي اتصال تعمل سويا في وقت واحد، مع دعم خاصية ديوال ستاندباي.

يدعم الشحن السريع بقوة 65 واط.

شاشة على هيئة ثقب

واجهة سلسة ومستقرة.

المعالج الرسومي يعتبر أيضا واحدا من أفضل المعالجات الرسومية في الفئة المتوسطة Adreno 620.

شاشة مميزة.

لكون الشاشة سوبر اموليد فمستشعر البصمة مدمج بالشاشة.

يوجد مستشعرات الضوء والبوصلة والجيروسكوب والتسارع والتقارب.

البطارية غير قابلة للإزالة من نوع ليثيوم بوليمر سعة 4300 ملي أمبير تدعم الشحن فائق السرعة بشاحن بقوة 65 وات، يقوم بشحن البطارية بالكامل من 0-100% في 35 دقيقة.

سعر هاتف OPPO K9 5G

تم تسعير هاتف Oppo K9 5G للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رامات بسعر 255 يورو ما يعادل حوالي 4850 جنيه مصريا، اما النسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام يصل سعرها إلي 280 يورو أي ما يعادل 5300 جنيها مصريا .