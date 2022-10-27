«متهم في شروع بقتل».. ملابسات فيديو ضبط شخص بدون مبرر ببورسعيد

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن عن ملابسات منشور متداول عبر إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مصحوب بمقطعي فيديو من إحدى كاميرات المراقبة لعقار، أثناء ضبط أحد الأشخاص، والإدعاء بتعرضه للظلم من رجال الشرطة بمحافظة بورسعيد.

وبالفحص تبين أن بتاريخ 23 الجاري، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، عقب تقنين الإجراءات من ضبط الشخص المشار إليه -مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي، له معلومات جنائية- والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية “شروع في قتل”.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح الناري المستخدم في الواقعة، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.