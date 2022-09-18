«متهم بقضية سرقة».. حقيقة خطف مواطن واحتجازه في قسم شرطة مغاغة

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو متداول عبر القنوات والصفحات الإخوانية لشخص من المنيا يدعى خطف نجله واحتجازه بمركز شرطة مغاغة.

واتضح من التحريات أن مقطع الفيديو غير صحيح، ونجله سبق ضبطه بمعرفة الأهالي بعد تورطه وآخر في سرقة منزل.

وقررت النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيقات، كما لا تزال القضية منظورة أمام القضاء المصري.

كانت أجهزة الأمن قد كشفت عن ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن حدوث مشاجرة واستخدام الأسلحة البيضاء، في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة ثان الزقازيق بمديرية أمن الشرقية ، بلاغ بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين حدوث مشاجرة بين طرفين 3 أشخاص -اثنين منهم مصابان بجروح- وطرف ثانٍ: 3 أشخاص -أحدهم مصاب بجرح سطحي- جميعهم مقيمين بدائرة القسم، يعملون بورش لإصلاح الدراجات النارية، وحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالورش محل عملهم.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة في التشاجر، وبمواجهتهم تبادلا الاتهامات لذات السبب.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.