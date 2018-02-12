متنزهات ديزني لاند ترفع أسعار تذاكرها

عبدالغفور أحمد محسنرفعت منتجعات "عالم والت ديزني" الترفيهية ومدن ألعاب "ديزني لاند" أسعار تذاكرها، أمس، وفقًا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس. وعالم والت ديزني هو أكبر منتجع ترفيهي في العالم، موجود في فلوريدا الأمريكية، ويحتوي علي حدائق ألعاب وفنادق ومطاعم ومناطق ترفيهية وتمتلكه شركة والت دي

عبدالغفور أحمد محسن



رفعت منتجعات “عالم والت ديزني” الترفيهية ومدن ألعاب “ديزني لاند” أسعار تذاكرها، أمس، وفقًا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.

وعالم والت ديزني هو أكبر منتجع ترفيهي في العالم، موجود في فلوريدا الأمريكية، ويحتوي علي حدائق ألعاب وفنادق ومطاعم ومناطق ترفيهية وتمتلكه شركة والت ديزني للحدائق والمنتجعات أحد أذرع شركة والت ديزني العالمية، وللشركة منتزهات أخرى في باريس وطوكيو وهونغ كونغ و شنجهاي.

وبحسب أسوشيتد برس، ارتفع سعر التذكرة العادية لقضاء يوم في “ديزني وورلد ماجيك كينجدوم Disney World’s Magic Kingdom ” بنحو 4 دولارات إلى 119 دولار، أما تذاكر العروض التي تباع في الأقات الأقل إقبالا في السنة فقد زادت بدولارين إلى 109 دولار، فيما ارتفع سعر تذاكر الذروة التي تباع في مواسم الإقبال 5 دولارات إلى 129 دولار.

وكان عملاء ديزني لاند يتوقعون زيادة في الأسعار لا سيما وأن الشركة قررت منذ سنوات قليلة الإعلان عن أسعار التذاكر في فبراير من كل عام، لكن بعضهم رأى أن الزيادة الحالية “كبيرة” وجعلت الرحلة إلى منتجعات الشركة الترفيهية “مكلفة للغاية” بالنسبة للأسر متوسطة الدخل.