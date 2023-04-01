«متماسكين ونستوعب الضغط».. السيسي: سنتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بالعالم كما انتصرنا على الإرهاب (فيديو)

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين على ان الدولة تعمل بنجاح على التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تم بمختلف دول العالم ، مشددا على تماسك الاقتصاد المصري ، ومشيرا إلى أن الدولة ستتجاوز تلك الأزمة وستصبح من التاريخ كما انتصرت على أزمة الأرهاب في سيناء.

جاء ذلك على على هامش تكريم الرئيس السيسي عددا من جنود ومقاتلي قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ، بحضور مشايخ قبائل سيناء، مساء اليوم.

وقال الرئيس السيسي: أيوة في أزمة اقتصادية كبيرة جدا بتمر بالعالم لها تأثير كبير علينا مفيش كلام.. لكن بأمر الله احنا متماسكين وهنتجاوزها.. قولت للشباب اننا هنعبر الأزمة دي زي ما عبرنا غيرها.. وستكون تلك الأزمة الاقتصادية تاريخ زي الازمة الكبيرة بتاعت مكافحة الإرهاب هنا.

ولفت الرئيس إلى أن الدولة متماسكة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية على الرغم من صعوبتها، وقال إنه كانت هناك أمنيات بانتهاء الأزمة الاقتصادية التي تزامنت مع الأزمة الروسية الأوكرانية العام الماضي، غير أنها امتدت لأكثر من سنة وربما تمتد لأكثر من ذلك.

وتابع الرئيس: إحنا بنشتغل وربنا مطلع علينا ومفيش مشكلة ملهاش حل غير ان احنا نبقى مستعدين ونبذل مجهود أكبر بشكل علمي ومدروس ومستعدين أيضا نضحي.. كنا نتمنى إن الموضوع يخلص.. وإن الأزمة الروسية الأوكرانية تنتهي خلال السنة اللي فاتت لكن الموضوع امتد لأكتر من سنة ويمكن يمتد لأكتر من كدة كما.. بأكدلكم إن الحمد لله احنا رغم كل الظروف الصعبة دي بطمنكم إن ان شاء الله بنستوعب ونمتص الضغط بتاع الأزمة دي وان شاء الله ربنا هيوفقنا.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بتفقد الارتكازات الامنية لقوات شرق القناة، لمكافحة الإرهاب للاطمئنان على الحالة المعنوية والأحوال المعيشية والإدارية للمقاتلين ، وأثنى الرئيس على الاستعداد والجاهزية القتالية لعناصر القوات المسلحة ، وتوجه الرئيس إلى مركز العمليات الدائم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب.