متلايف وسيمسى ووركشوب تطلقان مبادرة لدعم التمكين المالى للعائلات



محمد فتحى



أطلقت اليوم مؤسسة متلايف الخيرية وسيسمى ووركشوب، المنظمة التعليمية غير الهادفة للربح والمقدمة لبرنامج “سيسمى ستريت” مبادرة عالمية إعلامية بعنوان “احلم.. خطط.. حقق: أمن مستقبل أسرتك”، كجزء من المبادرة العالمية التى تستهدف مساعدة الأطفال والكبار لاكتساب مهارات وسلوكيات مالية صحيحة فى حياتهم.



وتقدم المبادرة محتوى متميزًا تظهر فيه عرائس “عالم سمسم” لتقدم مجموعة من الحوارات والإستراتيجيات الفعالة للإنفاق والادخار والمشاركة والتبرع، وهذا ما يقدمه البرنامج بمحتواه الجديد فى شهر رمضان هذا العام.



ومن الجدير بالذكر أن قناة النهار ستقوم ببث 30 حلقة جديدة من برنامج عالم سمسم فى شهر رمضان القادم، بالإضافة إلى بث فقرات قصيرة على راديو نجوم إف ام.