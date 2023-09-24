«متلايف مصر»: احتيالات التأمين الصحي تكبد الولايات المتحدة 350 مليار دولار سنويا

قال هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف مصر، إن التأمين الصحي يمثل 18% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ويكلف الاحتيال في التأمين الصحي الولايات المتحدة 350 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن أبرز وسائل الاحتيال التقدم بمطالبات احتيالية عن طريق تقديم أوراق مزيفة بدخول أشخاص وهمية للعناية المركزة أو الاحتجاز في أحد المستشفيات أو الحصول على علاج باهظ الثمن دون حدوثه.

جاء ذلك في ملتقى شرم راندفو 2023، المدشن لتبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات التجارية وتوفير فرصة فريدة للوفود المشاركة لعرض إنجازاتهم التي تحققت في مجال صناعة التأمين وإعادة التأمين، واستعراض أهم الفرص والتحديات بالسوق المصري والأسواق العالمية.

وأضاف أن الشراكة بين القطاع العام (متمثلًا في هيئة التأمين الصحي الشامل) والقطاع الخاص (متمثلًا في شركات التأمين) أحد الوسائل الفعالة لتحقيق الفائدة المرجوة منه، بعد بناء بنية تحتية تكنولوجية قوية لضمان كفاءة العمل داخل تلك المنظومة.

وبيّن أن التجربة أظهرت أن كل دولار يُنفق على التغطية الصحية الشاملة يمكن أن يؤدي عائدًا اقتصاديًا يصل إلى 20 دولارًا، حيث إنه ينعكس على عدة جوانب أخرى، كخفض تكلفة الرعاية الصحية، وزيادة الإنتاجية، والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر.

وشهد الملتقى إقبالًا إيجابيًا من المشاركين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تجاوز عدد المشاركين 1000، من أكثر من 35 دولة على مستوى العالم يمثلون شركات التامين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية والجهات المنظمة والرقابية وخبراء التأمين الدوليين وممثلي المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة بالتأمين والمعنية بشكل مباشر وغير مباشر بصناعة التأمين ومسئولي الإدارة العليا وصناع القرار بأسواق التأمين العالمية.