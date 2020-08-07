«متلايف» للتأمين على الحياة تخصص نصف مليار دولار لجهود الإغاثة عقب انفجار لبنان

تتشارك دومًا مع المؤسسات غير الهادفة للربح من أجل بناء مجتمعات أقوى

أعلنت مؤسسة MetLife “متلايف” للتأمين اليوم عن تخصيص مبلغ قيمته 500 ألف دولار لمساعدة لبنان على التعافي وإعادة البناء بعد انفجار ميناء بيروت.

وقال ميشيل خلف، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميتلايف، لقد شعرنا بالحزن لرؤية الدمار في بيروت، ونريد أن نفعل كل ما هو ممكن لمساعدة شعب لبنان، معتبرًا هذا الدعم المالي من مؤسسة MetLife سيوفر الاحتياجات الفورية، ويساعد في وضع البلاد على طريق الانتعاش.

ومن المعروف أن مؤسسة ميتلايف MetLife تعمل فى لبنان منذ أكثر من 65 عامًا من خلال شراكتها التراثية القديمة عبر شركة “أليكو”، وهي شركة التأمين على الحياة الرائدة في البلاد.

ويعتقد أن الانفجار الذى حدث فى ببيروت نجم عن 2750 طنًا من نترات الأمونيوم، مخزنة بشكل غير آمن في مستودع، مما دفع الكثيرين إلى اتهام سلطات بيروت بالفساد والإهمال، علاوة على دخول لبنان بالفعل في أزمة اقتصادية، ومن المؤكد سيهز البلاد اقتصاديًا واجتماعيًا.

15 مليار دولار خسائر انفجار لبنان

وبحسب محافظ لبنان، فإنه من المرجح أن يتسبب انفجار العاصمة اللبنانية بيروت في خسائر اقتصادية تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، والتى تسببت فى إلحاق أضرار بمبانٍ على بعد عدة كيلومترات تسببت فى تدمير أجزاء من المدينة.

وأصيب أكثر من 5000 شخص في الانفجار وقتل ما لا يقل عن 135 شخصًا، لكن من المتوقع أن يرتفع هذا العدد بينما تفحص فرق الإنقاذ الحطام.

وتعد مؤسسة MetLife Foundation ، من الكيانات المعروفة بالتزامها بإيجاد وتوسيع الفرص للأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمتوسط ​​في جميع أنحاء العالم.

وتتشارك MetLife Foundation ميتلايف مع المنظمات غير الهادفة للربح والمؤسسات الاجتماعية لإنشاء حلول للصحة المالية وبناء مجتمعات أقوى ، مع إشراك متطوعين من موظفي MetLife للمساعدة في إحداث التأثير.

تأسست مؤسسة MetLife في عام 1976 لمواصلة تقليد MetLife الطويل من مساهمات الشركات والمشاركة المجتمعية.

860 مليون دولار منحًا مقدمة من مؤسسة ميتلايف

ومنذ تأسيسها حتى نهاية عام 2019، قدمت مؤسسة MetLife أكثر من 860 مليون دولار من المنح، و85 مليون دولار في الاستثمارات المتعلقة بالبرنامج لإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها MetLife.

ووصل عمل MetLife Foundation في مجال الصحة المالية إلى أكثر من 13.4 مليون فرد من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط ​​في 42 دولة.

MetLife من خلال الشركات التابعة لها والشركات التابعة لها هي إحدى شركات الخدمات المالية الرائدة في العالم، حيث توفر التأمين والمعاشات السنوية ومزايا الموظفين وإدارة الأصول لمساعدة عملائها من الأفراد والمؤسسات على التنقل تغيير العالم.

وتأسست شركة MetLife في عام 1868 ، ولديها عمليات في أكثر من 40 سوقًا على مستوى العالم، وتتولى مناصب قيادية في الولايات المتحدة واليابان وأمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.