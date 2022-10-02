«متلايف لتأمينات الحياة» راعي مؤتمر شرم راندفو السنوي الرابع للتأمين

تشارك متلايف لتأمينات الحياة-إحدى كبرى شركات التأمين في مصر- في ملتقى شرم الشيخ السنوي الرابع للتأمين وإعادة التأمين، والذي يعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وحرصت شركة متلايف لتأمينات الحياة، على رعاية ملتقى شرم الشيح للتأمين وإعادة التأمين، من منطلق إيمان الشركة بأهمية الحدث في جمع أطراف صناعة التأمين في مصر والأسواق الإقليمية والعالمية لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعة ووضعت حلول للتغلب عليها، وفي الوقت نفسه الاطلاع على أحدث الاتجاهات في عالم التأمين مما يسهم في تنمية الصناعة محلياً ومن ثم تحقيق دورها في التنمية الاقتصادية.

وتعقد الدورة الرابعة من ملتقى شرم الشيخ السنوي الرابع للتأمين وإعادة التأمين (شرم راندفو)، تحت عنوان “نحو آفاق جديدة في سوق التأمين”، بمشاركة أكثر من 900 مشارك يمثلوا 223 شركة تأمين وإعادة تأمين وشركات وساطة وشركات أخرى ذات علاقة بالتأمين وخدماته.

ويناقش المشاركون بمؤتمر شرم الشيخ السنوي الرابع للتأمين وإعادة التأمين، على مدار الثلاث أيام عددًا من الموضوعات أبرزها التأمين المستدام والطريق إلى COP27، وإمكانية دعم قطاع التأمين لخطط مواجهة تغير المناخ، وذلك حتى يتم مناقشة أحدث التطورات الخاصة بهذا الموضوع وإطلاع سوق التأمين عليها، كما سيتم عقد مسابقة “عزة عارفين للأبحاث” تكريًما لذكراها ولما تركته من بصمة وإنجازات في مجال صناعة التأمين طوال مسيرتها العملية التي تزيد عن 40 عامًا، ومسابقة أخرى رياضية.

قال هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، إن “متلايف” حريصة على المشاركة والرعاية لمؤتمر شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، والذي أصبح من أهم المؤتمرات في المنطقة من حيث عدد المشاركين من الشركات المصرية والعربية والعالمية، ومحطة هامة للأسواق الخارجية يتم من خلالها توجيه الأنظار إلى مصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة.

أضاف “طاهر”، كما يسهم مؤتمر شرم راندفو في تبادل الخبرات العالمية والإقليمية والوقوف على كل ما هو جديد في سوق التأمين وزيادة رقعة العلاقات، وهو بالضبط ما تبحث عنه شركة “متلايف” لتوسيع قاعدة عملائها وابتكار منتجات جديدة وعقد شراكات تحقق قيمة مضافة لعملائنا.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، إن مؤتمر شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين يعتبر الحدث الرئيسي لقطاع التأمين في مصر؛ لفتح حوار مجتمعي مع صناع القرار للتعرف على الخطط والسياسات الاقتصادية، وأبرز التشريعات الجاري إعدادها لتنمية قطاع التأمين، وكذلك فتح حوار بين الشركات العاملة في صناعة التأمين للتعرف على أحدث الاتجاهات في عالم التأمين، إضافة إلى مناقشة خطط وتجديد اتفاقيات إعادة التأمين السنوية مع كبرى شركات إعادة التأمين في العالم.

وأشار “طاهر”، إلى الظروف التي تعقد خلالها النسخة الرابعة من مؤتمر شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، حيث يواجه العالم تحديات اقتصادية ومناخية بالغة الأهمية مما يتطلب من شركات التأمين ضرورة ابتكار وتطوير خدمات ومنتجات جديدة تحد من الخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية، مضيفًا أنه ليست هناك دولة بمنأى عن التغيرات المناخية مما يتطلب ضرورة أن تواكب شركات التأمين هذه التغيرات، وفي الوقت نفسه وعي لدى القطاعين العام والخاص بضرورة التأمين ضد هذه المتغيرات.

ولفت هيثم طاهر، إلى أن تأثير التغير المناخي قد يمتد إلى صحة البشر حيث يتسبب في زيادة معدلات الوفاة والمرض، وتقدر منظمة الصحة العالمية أن تتراوح التكاليف المباشرة لضرر التغير المناخي على الصحة بين 2-4 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030، مشيدًا بجهود الحكومة في استضافة مؤتمر تغير المناخي COP27 بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، لمناقشة حلولًا مستدامة نحو مواجهة هذه الأزمة لخفض نسبة الانبعاثات الكربونية.

ونجحت شركة متلايف لتأمينات الحياة، في إطلاق منتجات جديدة تتناسب مع احتياجات العملاء، وأبرزها منتج سند والذي يقدم مبالغ مالية تصرف للعميل عند المناسبات مثل الزواج أو الإنجاب، مما يمثل إضافة لما تقدمه الشركة من منتجات تأمين ذات شق استثماري لما يتسم به من مرونة عالية في خطط الاستثمار، ومبالغ التأمين بما يتناسب مع حاجة العملاء، إضافة إلى ذلك سعت الشركة إلى تبسيط تقديم الخدمات التأمينية من خلال التعاون مع شركاء استراتيجيين لتحقيق هذا الهدف عن طريق استخدام وسائل ذكية تيسر حصول العملاء والمستفيدين على خدمات الشركة التأمينية.

وفي الوقت نفسه و تماشياً مع أهداف الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية لنشر الوعي المالي و التأميني، أطلقت”متلايف بودكاست “محسوبة صح”، والذي يتضمن سلسلة حلقات مكتوبة بشكل احترافي يتم إذاعتها على نحو بسيط يقدم من خلالها نصائح للعائلات والشباب للبدء في التخطيط المالي وتحديد أبرز الأهداف المالية الشخصية وأهميتها في التشجيع على الادخار والاستثمار، بطرق صحيحة تساعد على تنمية مدخراتهم وتحقيق الأهداف المالية المختلفة.

نبذة عن متلايف لتأمينات الحياة

شركة متلايف لتأمينات الحياة هي واحدة من الشركات التي توفير حلول التأمين محليًا وعالميًا، وقد تأسست شركة متلايف (الشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة – متلايف أليكو سابقًا) في مصر عام 1997 وهي أول شركة تأمين على الحياة تدخل السوق المصري بمساهمة كبيرة من شركة دولية للتأمين على الحياة. لأكثر من 25 عامًا، أثبتت إنجازات متلايف في السوق المصرية قدرتها على تقديم وتوزيع خطط وخدمات التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي والتخطيط للتقاعد وحلول إدارة الثروات لأكثر من مليون عميل.