«متلايف» لتأمينات الحياة توقع اتفاقية مع بنك القاهرة لتوزيع منتجاتها عبر فروعه

وقعت شركة متلايف لتأمينات الحياة برتوكولًا مع بنك القاهرة، للتعاون في توزيع المنتجات التأمينية للشركة عبر فروعه، بداية من الأسبوع المقبل.

وقال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن البنك يمتلك 250 فرعًا على مستوى البلاد، مشيرًا إلى أن البروتوكول يقتضي بداية بتوزيع المنتجات التأمينية عبر 180 فرعًا من أذرع البنك.

وأضاف أن بنك القاهرة يستهدف خلال السنوات الثلاثة القادمة تعميم البروتوكول على جميع الفروع بمستوى البلاد.

وبيّن أن البنك يملك 3 ملايين عميل، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تستهدف خلال السنة الأولى استقطاب من 300 إلى 400 ألف عميل لشراء منتجات تأمين “متلايف”.

وقال هيثم طاهر، العضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، إن مطالبات شركته بلغت في العام السابق 3.7 مليار جنيه، مضيفًا أن الشراكة مع بنك القاهرة خطوة هامة في سبيل الشمول المالي والتأميني.

وبيّن أن الطرفان اتفقا على سريان الشراكة ابتداء من الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى استهداف عدد من التعاونات الأخرى مع مختلف الجهات بالسوق المصرية التي تواجدت بها “متلايف” منذ 25 عامًا.

وأوضح أن شركات متلايف العالمية تقدم خدمات التأمين على الحياة وضد الحوادث والصحي ومنتجات التقاعد والادخار من خلال الوكلاء والموزعين الخارجيين، مثل البنوك والوسطاء وقنوات التسويق المباشر، إضافة إلى العمل مع العائلات والشركات والحكومات لتزويدهم بحلول تقدم ضمانات مالية في حياتهم.

وبيّن أن “متلايف” تخدم عبر العالم، أكثر من 90 كيان من أفضل 100 شركة ضمن قائمة FORTUNE 500® في الولايات المتحدة، إضافة إلى 153 عامًا من الخبرة، والتواجد في أكثر من 40 سوقًا على مستوى العالم، من خلال النمو العضوي وعمليات الاستحواذ والمشاريع المشتركة والشراكات الأخرى.