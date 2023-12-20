«متلايف لتأمينات الحياة» توزع منتجاتها عبر 570 فرعا مصرفيا تابعة لـ6 بنوك

قال وليد عبد المحسن، رئيس قطاع التأمين البنكي لشركة متلايف لتأمينات الحياة، إن “متلايف لتأمينات الحياة” تتيح منتجاتها عبر فروع 6 بنوك عاملة في السوق المحلية، بإجمالي 570 فرعًا مصرفيًّا في مختلف أنحاء البلاد.

جاء ذلك خلال توقيع بنك القاهرة وشركة متلايف لتأمينات الحياة اتفاقية تعاون لتسويق وتقديم خدماتها وبرامجها التأمينية، عبر 180 فرعًا من فروع المصرف المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، على مدار 5 أعوام، كمرحلة أولى، تليها إضافة فروع أخرى جديدة.

وقّع الاتفاقية طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وهيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، بحضور أحمد عفت، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، ووليد عبد المحسن، رئيس قطاع التأمين البنكي لشركة متلايف لتأمينات الحياة، وعدد من قيادات البنك والشركة.

وأكد طارق فايد اعتزازه بالشراكة الناجحة التي تجمع بنك القاهرة مع شركة متلايف باعتبارها واحدة من كبرى شركات التأمين التي تقدم حلولًا تأمينية متنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح العملاء،

مشيرًا إلى أن منتج التأمين البنكي يعدّ واحدًا من الخدمات المتميزة التي يطرحها البنك لخدمة القطاع العائلي بأغلبية فروع بنك القاهرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد فايد أن توقيع الاتفاقية خطوة مهمة نحو جهود البنك الداعمة للشمول المالي من خلال تقديم برامج تأمينية شاملة ذات مدد متفاوتة وطرق دفع مصممة لتلبية احتياجات عملاء بنك القاهرة وخططهم المالية، مشيرًا إلى اعتزام البنك التوسع في تقديم خدمة التأمين البنكي، في ظل انتشار ثقافة التأمين بين العملاء.

وقال هيثم طاهر إن اتفاقيات التأمين البنكي تمثل إحدى أهم صور التعاون والشراكة بين شركات التأمين والبنوك، بهدف تقديم المنتجات والخطط التأمينية من خلال فروع البنوك، بما يضمن للعملاء تنفيذ كل معاملاتهم المالية، المصرفية أو التأمينية، تحت سقف واحد،

وأشار إلى أن “متلايف” تقدم، عبر الاتفاقية، باقة متكاملة ومتنوعة من الخدمات والخطط والمنتجات التأمينية المصممة بعناية؛ لتلبية احتياجات شرائح عملاء بنك القاهرة المختلفة، وتوفير إمكانيات رقمية جديدة لتعزيز تجربة العملاء، للمساهمة في تحقيق خطط الدولة الخاصة بالشمول المال.

وأضاف أن الاتفاقية تعكس ثقة البنوك المحلية والأجنبية في شركة متلايف وما تقدمه من منتجات تأمينية لعملاء القطاع المصرفي،

كما توفر الاتفاقية لشركة متلايف قاعدة أوسع من العملاء الجدد والمرتقبين، ومن ثم زيادة حصيلة الأقساط وتحقيق ريادة سوقية،

كما ستمكّن البنك من تقديم باقة متكاملة من الخدمات التأمينية (منتجات الحماية والاستثمار) لعملائه، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية.

وأوضح أحمد عفت أن “متلايف” تدشن باقة متنوعة من منتجات التأمين عبر الاتفاقية، ومن أبرزها تغطية مصروفات التعليم العالي والزواج للأولاد، وخطط التقاعد، وغيرها،

متابعًا أن التأمين البنكي يعد واحدًا من الخدمات التي يحرص البنك على تقديمها لعملائه من منطلق توفير الخدمات المتميزة والتنافسية التي تحمل طابع الأمان والربحية لخدمة القطاع العائلي العريض الذي يتمتع به بنك القاهرة.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية “متلايف” لزيادة الوعي التأميني وتقديم تغطيات تأمينية لأكبر عدد من أفراد المجتمع المصري، عبر واحدة من الشركات الرائدة في توفير حلول التأمين محليًّا وعالميًّا.

تأسست شركة متلايف لتأمينات الحياة (الشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة – متلايف أليكو سابقًا) في مصر عام 1997، كأول شركة تأمين على الحياة تدخل السوق المصرية بمساهمة كبيرة من شركة دولية للتأمين على الحياة.

وتقدم “متلايف” خدمات التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي والتخطيط للتقاعد وحلول إدارة الثروات لأكثر من مليون عميل.

وينفرد بنك القاهرة بتقديم باقة متكاملة ومتنوعة من الحلول المصرفية والمنتجات الرقمية لقاعدة عملاء ضخمة تتجاوز 3 ملايين عميل، من خلال قطاعاته المصرفية الرئيسية وشبكته الواسعة خارج السوق المصرية التي تتضمن مكتبه التمثيلي في دولة الإمارات، وكذلك وحدته الإستراتيجية “بنك القاهرة – أوغندا”.