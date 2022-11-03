«متلايف» لتأمينات الحياة تواصل دعم الفئات الأكثر احتياجا

كشف هيثم طاهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة عن مواصلة العمل خلال الفترة المقبلة على ابتكار منتجات توفر الحماية لعملائها وتتناسب مع احتياجاتهم، كما ستواصل جهود المسئولية المجتمعية لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

متلايف لتأمينات الحياة تحتفل بمرور 25 عاما على وجودها في مصر

واضاف طاهر أنه بدون جهود العاملين بالشركة لم تكن ستحقق ما وصلت إليه من نجاح في سوق التأمين المصري وأن تصبح ضمن كبرى شركات تأمينات الحياة في مصر بحصة سوقية متقدمة.

هيثم طاهر العضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة

كما وجه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، الشكر للعاملين بالشركة على ما بذلوه من جهود خلال مسيرة الشركة على مدار ربع قرن في مصر.

وقد أقامت شركة متلايف لتأمينات الحياة، مساء الإثنين الماضى، احتفالية بقصر القبة، بمناسبة مرور 25 عامًا على تواجدها في السوق المصرية، نجحت خلالها في تحقيق العديد من الإنجازات من خلال تقديم خدمات متميزة للملايين من عملائها، إضافة إلى توفير المئات من فرص العمل وإعداد كوادر مؤهلة ومدربة، وذلك بالشراكة مع شركاء النجاح من مقدمي خدمات الرعاية الصحية والقطاع المصرفي وفقا للأطر التنظيمية ذات العلاقة وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية.

حضر فعاليات الاحتفالية الدكتور إسلام عزام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ومحمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة و علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وعدد كبير من قيادات قطاع التأمين المصري والقطاع المصرفي في مصر، كما حضر الاحتفالية مسئولي شركة متلايف لتأمينات الحياة العالمية، وهم نوريا جارسيا، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وعثمان شرباتي المدير الإقليمي لمنطقة المشرق العربي.

احتفالية متلايف بمرور 25 عاما على تواجدها في مصر

وقد حرصت مجموعة من عملاء “متلايف “من الشركات والأفراد على مشاركة الحضور بتجاربهم مع فريق عمل متلايف على مدار سنوات عديدة.

ومن جانبهم، ألقى عدد من قيادات شركة متلايف لتأمينات الحياة، كلمات على هامش الاحتفالية، وجهوا الشكر فيها للعاملين بالشركة على ما بذلوه من جهود خلال مسيرتها في مصر على مدار ربع قرن، ساهم في أن تصبح “متلايف” واحدة من كبرى شركات التأمين على الحياة في مصر.

كما وجهوا الشكر لشركاء النجاح على التعاون المثمر لتقديم أفضل خدمات للعملاء بسهولة ويسر.

وأعرب ميشال خلف المدير التنفيذي لشركة متلايف العالمية، في رسالته المسجلة عن سعادته بمرور 25 عامًا على تواجد شركة متلايف في مصر، ونجاحها في تحقيق إنجازات عدة خلال مسيرتها في هذه السوق الحيوية.

كما أعرب عن تقديره لجهود الإدارة والعاملين بالشركة وما بذلوه من جهد لخدمة أكثر من مليون عميل بتفان وإخلاص، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة الإدارة على استكمال ما حققته الشركة في مصر، وخدمة المزيد من العملاء وابتكار منتجات تلبي احتياجاتهم.

وقالت نوريا جارسيا، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة متلايف، إن الشركة ترى السوق المصرية أحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، لما تتميز به من عدد كبير من السكان يقترب من 105 ملايين نسمة، لا يتوافر لعدد كبير منهم خدمات تأمينية مما يتيح الفرصة أمام شركات التأمين لتوفير التغطية التأمينية المناسبة، ومن ثم زيادة مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج القومي، ولذا تعمل الشركة باستمرار على ابتكار منتجات تأمينية تجذب شريحة جديدة من العملاء مما جعلها ضمن كبرى شركات تأمينات الحياة في مصر.

وأشاد محمد عثمان الشرباتي المدير الإقليمي لمنطقة المشرق العربي بشركة متلايف، بالجهود المبذولة من العاملين بالشركة على مدار الـ25 عامًا الماضية لا سيما خلال أوقات الأزمات مثل جائحة كورونا من خلال حرصهم على استمرار العمل بكفاءة وسط المخاطر الصحية لضمان تقديم أفضل جودة للعملاء، مضيفًا أن الشركة تمنح العاملين الثقة لابتكار منتجات تخدم عملاءنا وتحقق أفضل أداء للشركة، ولذا يجب أن يكونوا فخورين بما حققوه من إنجازات خلال الفترة الماضية.

نبذة عن متلايف لتأمينات الحياة



وشركة متلايف لتأمينات الحياة هي واحدة من الشركات الرائدة في توفير حلول التأمين محليًا وعالميًا، وقد تأسست شركة متلايف (الشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة – متلايف أليكو سابقًا) في مصر عام 1997 وهي أول شركة تأمين على الحياة تدخل السوق المصرية بمساهمة كبيرة من شركة دولية للتأمين على الحياة. لأكثر من 25 عامًا، أثبتت إنجازات متلايف في السوق المصرية قدرتها على تقديم وتوزيع خطط وخدمات التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي والتخطيط للتقاعد وحلول إدارة الثروات لأكثر من مليون عميل.