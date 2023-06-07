«متلايف» لتأمينات الحياة تطلق مبادرة «شجرها» للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة

أطلقت شركة متلايف لتأمينات الحياة -إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة في العالم- مبادرة “شجرها” لزراعة 1000 شجرة مثمرة بمدينتي السادس من أكتوبر، والعبور الجديدة، وذلك للمساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال زيادة المساحات الخضراء لخفض انبعاثات الكربون وتوفير بيئة صحية ونظيفة وآمنة، وتماشيًا مع محور الاستدامة البيئية بأجندة مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

متلايف لتأمينات الحياة تزرع 1000 شجرة مثمرة

وكشفت الشركة عن تطوع 65 موظفًا بشركة متلايف لتأمينات الحياة لحوالي 282 ساعة لزراعة 1000 شجرة مثمرة متنوعة ما بين الزيتون، والليمون، والجوافة موزعة بين مدينة السادس من أكتوبر، ومدينة العبور الجديدة، وتم اختيار زراعتها على جانبي الطرق وأمام المباني، بما يسهم في التوسع في زيادة المسطحات الخضراء، وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين الرئيسية.

وأوضحت أن مشاركة موظفيها ، في مبادرة “شجرها”، تأكيدًا على إدراكهم لأهمية زراعة الأشجار بهدف الحفاظ على البيئة، وغرس هذه الثقافة للأجيال الجديدة للتوعية بمخاطر قضية التغير المناخي، واستكمالًا لمشاركتهم في الأعمال الخيرية والتطوعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد أن مبادرة “شجرها” تحرص على زراعة أشجار مثمرة؛ لتحقيق عائد بيئي عبر زيادة المساحات الخضراء في مصر بما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة للمواطنين من خلال خفض الانبعاثات، وتحقيق عائد اقتصادي من زراعة أشجار مثمرة لزيادة الإنتاج وتوفير الأمن الغذائي في المناطق الأكثر احتياجًا.

أهمية مبادرة “شجرها”

وأشارت إلى أهمية اختيار زراعة الأشجار بمدينتي السادس من أكتوبر، والعبور الجديدة، في ظل النمو السكاني المتزايد بالمدينتين، مما يتطلب ضرورة زيادة المساحات الخضراء لزيادة نصيب الفرد بها، وتماشيًا مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية العمرانية بالمدن الجديدة.

شركة متلايف لتأمينات الحياة هي واحدة من الشركات التى توفر حلول التأمين محليًا وعالميًا، وقد تأسست شركة متلايف (الشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة – متلايف أليكو سابقًا) في مصر عام 1997 وهي أول شركة تأمين على الحياة تدخل السوق المصرية بمساهمة كبيرة من شركة دولية للتأمين على الحياة.

لأكثر من 25 عامًا، أثبتت إنجازات متلايف في السوق المصرية قدرتها على تقديم وتوزيع خطط وخدمات التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي والتخطيط للتقاعد وحلول إدارة الثروات لأكثر من مليون عميل.