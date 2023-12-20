متلايف لتأمينات الحياة تحقق 900 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالي الماضي

حققت شركة متلايف لتأمينات الحياة 900 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المالي 2022/ 2023، بنسبة نمو 60%، وقال هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إنها حجم أصولها بلغ 15 مليار جنيه، خلال تلك الفترة.

24 % نموًّا في أقساط متلايف لتأمينات الحياة العام الماضي

وأضاف طاهر أن شركته حققت 6.2 مليار جنيه أقساطًا بنهاية العام المالي الماضي 2022/ 2023، وبنسبة نمو 24% عن الفترة نفسها من العام السابق له، مشيرًا إلى أنها أصبحت من أكبر 5 شركات تأمينات حياة في مصر.

وأشار إلى أن حجم التعويضات المسدَّدة للعملاء بلغ 3.7 مليار جنيه، بنهاية يونيو الماضي، وبنسبة نمو 32% عن عام 2022، لافتًا إلى أن راس المال المرخص به للشركة بلغ 300 مليون جنيه، وبلغ المدفوع منه 150 مليونًا.

هيثم طاهر العضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة

وكشف أن شركته تخطط لزيادة رأسمالها المدفوع إلى 500 مليون جنيه، مضيفًا أنها عملت على تكوين محفظة استثمارية تتسم بالتنوع والتوازن تشمل صناديق استثمارية بارزة وأوعية كبرى يتم من خلالها استثمار ما يزيد عن 11.4 مليار جنيه، بنهاية العام المالي الماضي 2022/ 2023.

الشركة تخدم 500 ألف عميل على مستوى الجمهورية

وأضاف أنه يبلغ عدد فروع الشركة 12 فرعًا يتم من خلالها تغطية معظم أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أنها تقدم خدماتها لأكثر من 1800 شركة تغطي ما يقرب من 500 ألف عميل،

فيما تحتوي شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية لشركات متلايف على أكثر من 1220 مقدم خدمة يوفرون خدماتهم من خلال 3800 نقطة خدمية في مصر.

وكشف أن شركته تتمتع بإستراتيجية في التأمين البنكي مع 6 بنوك رائدة في مصر هي “القاهرة”، و”الإسكندرية- سان باولو” بجانب “مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر”، فضلًا عن “المشرق”، و”أبو ظبى الأول”، و”الأهلي الكويتي”.

وأشار إلى أن شركته ابتكرت منتجات تأمينية متنوعة تناسب احتياجات العملاء؛ أحدثها “سند” وهو برنامج ادخاري يجمع بين توفير الحماية التأمينية، وفي الوقت نفسه استثمار المدخرات لتحقيق أهداف العملاء، سواء توفير عائد إضافي، أم التخطيط للتقاعد أو مصروفات التعليم للأبناء بكبرى الجامعات.

واعتبر أنه فى مجال الاستدامة تمتلك “متلايف” خطة لرقمنة الخدمات وتحسين تجربة العملاء وتعزيز كفاءة إدارة العمليات داخل الشركة لتقليل التكلفة وتماشيًا مع إستراتيجية المجموعة الأم عالميًّا في المساهمة بخفض انبعاثات الكربون، عبر التوسع في الخدمات الرقمية والصديقة للبيئة؛ لتقليل الاعتماد على الورق والبلاستيك بأقصى قدر ممكن لتقليل التلوث البيئي.

وتُشارك الشركة مع مبادرة “شجرها” لزراعة 1000 شجرة مثمرة بمدينتى السادس من أكتوبر والعبور الجديدة؛ وذلك للمساهمة في الحفاظ على البيئة، من خلال زيادة المساحات الخضراء، لخفض انبعاثات الكربون وتوفير بيئة صحية ونظيفة وآمنة.