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«متلايف» لتأمينات الحياة تبرم اتفاق تأمين بنكى مع أبوظبي الأول «FAB»

يستهدفا تقديم حلولا متنوعة من التغطيات التأمينية والخيارات الاستثمارية
مروة عبد النبي 6:26 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21 6:26 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

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أعلنت شركة متلايف لتأمينات الحياة، إحدى كبرى شركات تأمينات الحياة في مصر

عن عقدها شراكة مع بنك أبوظبي الأول – مصر، أكبر البنوك الدولية العاملة في السوق المصرية من حيث قيمة الأصول

بهدف تقديم منتجات تأمينية عبر جميع قنوات التوزيع وقطاعات العملاء بالبنك، وذلك انطلاقاً من التزام الطرفين بدعم جهود الدولة الهادفة إلى إدماج شرائح جديدة من العملاء

التعاقد يستهدف تقديم الحلول التأمينية والخيارات الإستثمارية للعملاء

للاستفادة من التغطيات التأمينية على نحو يرفع من معدلات الحماية، ويعزز حجم أقساط قطاع التأمين ونسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

كما تهدف هذه الشراكة أيضاً إلى تقديم حلول متنوعة من التغطيات التأمينية، والخيارات الاستثمارية بما يتناسب احتياجات عملاء بنك أبوظبي الأول – مصر على اختلاف فئاتهم.

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وبموجب هذه الشراكة، ستقدم شركة متلايف لتأمينات الحياة برامج متنوعة تلبي تطلعات عملاء بنك أبوظبي الأول – مصر،

وتشمل تغطيات حماية تأمينية، ومنتجات استثمارية تناسب احتياجات العملاء المختلفة؛ بما في ذلك خطط التعليم، وزواج الأبناء، وخطط التقاعد، إلى جانب مجموعة واسعة من مزايا المعيشة.

كما تقدم “متلايف” لعملاء خدمات النخبة المصرفية لدى بنك أبوظبي الأول – مصر مجموعة متنوعة من البرامج التي تساعدهم في وضع خططهم المالية الخاصة لتناسب احتياجاتهم على أفضل نحو ممكن.

التعاقد مع ميتلايف لكونها أكثر شركات الحياة خبرة وإبتكار وتطوير

وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول- مصر:”يسعدنا التعاون مع شركة ’متلايف لتأمينات الحياة‘ لتقديم خدمات متكاملة لعملاء البنك، تشمل باقة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم.

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أضاف وقع اختيارنا على “متلايف” نظراً لسمعتها العالمية المرموقة، وخبرتها الواسعة في ابتكار وتطوير منتجات تتسم بالمرونة والمزايا المناسبة لطموحات عملائنا”.

هيثم طاهر

من جانبه، قال هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة: “تأتي الشراكة مع بنك أبوظبي الأول – مصر في إطار حرصنا على توفير أفضل الخدمات التأمينية لعملائه، وبما ينسجم مع استراتيجيتنا الهادفة إلى توسعة نطاق حضورنا عبر جذب عملاء جدد من خلال أفضل حلول التأمين المصرفي.

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ونؤكد مجدداً أننا نستند في أعمالنا دائماً على تميز وتنوع خبراتنا ومنتجاتنا المبتكرة والمصممة خصيصاً لتلبية تطلعات العملاء، لا سيما خلال هذه المرحلة التي أثبتنا فيها قدرة الشركة على تخطي تداعيات جائحة ’كوفيد-19‘”.

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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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