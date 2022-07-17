«متلايف» تطلق بودكاست «محسوبة صح» للتوعية بالصحة المالية

أطلقت شركة متلايف لتأمينات الحياة-إحدى أكبر شركات تأمينات الحياة في مصر- بودكاست “محسوبة صح” للتوعية بالصحة المالية، من خلال سلسلة حلقات مكتوبة بشكل احترافي وبسيط تقدم نصائح للعائلات والشباب للبدء في التخطيط المالي وتحديد أبرز الأهداف المالية الشخصية وأهميتها في التشجيع على الادخار والاستثمار، بطرق صحيحة تساعد على تنمية مدخراتهم وتحقيق الأهداف المالية المختلفة.

ويتضمن بودكاست “محسوبة صح”، حلقات تنشر دوريًا كل 15 يومًا تتراوح مدتها بين 25 إلى 35 دقيقة، وتقدم بلغة مبسطة لجذب المستمع من مختلف الفئات العمرية المهتمين بالتخطيط المالي وتأمين الحياة.

ومن المقرر أن تتناول حلقات بودكاست عدة موضوعات تستهدف العائلات والشباب وتتاح هذه الحلقات للاستماع إليها عبر منصات :

• Apple Podcast

• Anghami

• Podu

• Spotify

يأتي إطلاق متلايف لأول بودكاست عن الصحة المالية في إطار توعية المجتمع بأهمية التخطيط المالي وإدارة الأموال، وبالتزامن مع استراتيجية الشركة لزيادة الوعي بالتخطيط المالي وبنشاط قطاع التأمين وأهميته، إذ يتماشى البودكاست مع الرؤية الإستراتيجية للدولة، والتي تعمل على سد الفجوة المعرفية لدى الشباب وزيادة الذكاء في التعاملات المالية في السوق ككل، وقد اختارت متلايف هذه الطريقة في توفير المعرفة والمعلومات للمجتمع من خلال المنصات الرقمية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، ايمانا منها باهمية التحول الرقمي للوصول الى اكبر عدد ممكن وهي خطوة لن تتأتى سوى بمواكبة اساليب حديثة من التواصل لنشر الوعي والثقافة المالية بين المصريين بشكل مختلف.

متلايف تستهدف نشر الوعي التأميني

قال هيثم طاهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، إن الشركة تعمل على نشر الوعي التأميني بين مختلف فئات المجتمع والشباب من خلال تقديم أفكار حديثة ومتطورة تخاطب شرائح المجتمع المختلفة، ويتم نشرها من خلال حلقات بودكاست مبسطة توضح أهمية التخطيط المالي وفوائده، للتوعية بأهمية الادخار والتخطيط المالي السليم لتعظيم هذه المدخرات.

أضاف “طاهر”، أنه تم اختيار بث الحلقات من خلال الـ”بودكاست”، نظرًا لسهولة هذه الوسيلة في الاستماع إليها حتى أثناء النشاطات المختلفة مثل ممارسة الرياضة أو في طريقنا من مكان لآخر، كما يمكن تحميل الحلقة والاستماع لها بدون الاتصال بالإنترنت، مما يضمن انتشارها بين أوساط فئات مختلفة.

نبذة عن شركة متلايف

هي شركة تأمين على الحياة (سابقا، الشركة الفرعونية الأمريكية للتأمين على الحياة- “متلايف أليكو”) تم تأسيسها في مصر في عام 1997. وهي أول شركة تأمين على الحياة تدخل السوق المصري بحصة مساهمة كبيرة لشركة تأمين عالمية للتأمين على الحياة. على مدى أكثر من 20 عامًا، أثبتت إنجازات “متلايف” في مصر قدرتها على تقديم خطط وخدمات التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي وتخطيط التقاعد وحلول إدارة الثروات لأكثر من مليون عميل.

استطاعت “متلايف” العالمية (المسجلة في بورصة نيويورك)، من خلال الشركات التابعة لها، أن تصبح واحدة من شركات الخدمات المالية الرائدة في العالم، حيث توفر التأمين والمعاشات التقاعدية واستحقاقات الموظفين وإدارة الأصول لمساعدة عملائها من الأفراد والمؤسسات وتلبية حاجاتهم المتغيرة. تأسست شركة “متلايف في عام 1868، ولديها عمليات في أكثر من 40 سوقًا وتحتل مواقع رائدة في الولايات المتحدة واليابان وأمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.