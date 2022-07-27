«متلايف» تطلق بطاقة «أمان العيلة» لخدمة والدي عملائها بالتعاون مع مستشفى كليوباترا

أطلقت شركة متلايف لتأمينات الحياة “أمان العيلة” وهى بطاقة خصومات لوالدي عملاء الشركة داخل مجموعة مستشفيات كليوباترا، يأتي ذلك من منطلق إيمان الشركة بضرورة توفير خدمات غير مسبوقة تهتم بجميع احتياجات عملائها لتخفيف الأعباء عنهم قدر الإمكان، إيماناً منها بأهمية توفير الرعاية الصحية المتقدمة لكبار السن الذين لا يحظون بخدمات تأمينية أو رعاية صحية بخصومات كبرى.

البطاقة توفر تأمين حياة وطبى لكبار السن

وتقدم شركة متلايف لتأمينات الحياة ، خدمة كروت الخصومات لكبار السن من آباء وأمهات المؤمن عليهم ضمن التأمين الجماعي (سواء التأمين الصحي أو الحياة) دون أية أعباء مالية على مالكي الوثائق، اختارت الشركة التعاون مع مجموعة مستشفيات كليوباترا، نظرًا لتميزها بانتشار فروعها في القاهرة الكبرى، فضلاً عن توافر جميع التخصصات داخل المستشفيات والمراكز الطبية من خلال نخبة مميزة من الأطباء المتخصصين في جميع المجالات، مما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمؤمن عليهم وذويهم.

قال هيثم طاهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، إن الشركة تسعى لتقديم خدمات جديدة لعملائها تتناسب مع تطلعاتهم، وفي سبيل ذلك أضافت خدمة كروت الخصومات لعملاء التأمين الجماعي سواء تأمين صحي أو تأمين على الحياة، ليستفيد منه اباء وأمهات المؤمن عليهم داخل مجموعة مستشفيات كليوباترا ومراكزها الطبية ، ذلك عن طريق بطاقة خصم “أمان العيلة” التي تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض.

من جانبه أعرب الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة متلايف لتأمينات الحياة، لتقديم الخدمات الطبية فائقة الجودة لعملائنا في إطار استراتيجية الشركة بالارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتحقيق التكامل بين مختلف الخدمات الطبية التي تقدمها المجموعة، مع الالتزام بأولوياتها الثابتة بخدمة المرضى وعائلاتهم بأعلى مستويات الجودة.

عن مجموعة مستشفيات كليوباترا

تعد المجموعة (شركة مستشفى كليوباترا وشركاتها التابعة) أكبر مجموعة للمستشفيات الخاصة في مصر، وتتخصص في تقديم باقة واسعة من خدمات الرعاية الصحية العامة والمتخصصة وخدمات الطوارئ عبر ستة مستشفيات رئيسية في القاهرة الكبرى وهي مستشفى كليوباترا، مستشفى القاهرة التخصصي، مستشفى النيل بدراوي، مستشفى الشروق، مستشفى كوينز، مستشفى الكاتب، كما تدير المجموعة منشأتي عيادات مستقلة شاملة تقع في أحياء استراتيجية بشرق وغرب القاهرة، وعلاوة على ذلك كما تمتلك المجموعة حصة حاكمة بمستشفى “بداية” للخدمات الطبية الرائدة في الإنجاب والإخصاب المساعد بمصر.

نبذة عن شركة متلايف

متلايف لتأمينات الحياة (سابقا، الشركة الفرعونية الأمريكية للتأمين على الحياة- “متلايف أليكو” سابقا) تم تأسيسها في مصر في عام 1997. وهي أول شركة تأمين على الحياة تدخل السوق المصرية بحصة مساهمة كبيرة لشركة تأمين عالمية للتأمين على الحياة، على مدى أكثر من 20 عامًا، أثبتت إنجازات “متلايف” في مصر قدرتها على تقديم خطط وخدمات التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي وتخطيط التقاعد وحلول إدارة الثروات لأكثر من مليون عميل.

استطاعت “متلايف” العالمية (المسجلة في بورصة نيويورك)، من خلال الشركات التابعة لها، أن تصبح واحدة من شركات الخدمات المالية الرائدة في العالم، حيث توفر التأمين والمعاشات التقاعدية واستحقاقات الموظفين وإدارة الأصول لمساعدة عملائها من الأفراد والمؤسسات وتلبية حاجاتهم المتغيرة، تأسست شركة “متلايف في عام 1868، ولديها عمليات في أكثر من 40 سوقًا وتحتل مواقع رائدة في الولايات المتحدة واليابان وأمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.