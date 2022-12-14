«متلايف» تتعاون مع معامل المختبر للحجز للعملاء عبر منصة يُداوي

وقعت شركة متلايف لتأمينات الحياة شراكة مع معامل المختبر لتوفير خدمات الحجز والزيارة المنزلية للعملاء مجانًا عبر منصة يُداوي، وذلك في إطار حرص “متلايف” على توفير خدمة متميزة للعملاء عبر التعاقد مع كبرى مقدمي الرعاية الصحية في مصر، وفي ضوء دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي.

تفاصيل عن الشراكة بين متلايف والمختبر

وقع اتفاقية الشراكة ماجد حمدي رئيس قطاع التأمين الجماعي لشركة متلايف لتأمينات الحياة، وعمر بديوي نائب الرئيس والمدير المالي لشركه التشخيص المتكاملة القابضة (IDH)، وكريم خشبة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يُداوي.

واختارت شركة متلايف لتأمينات الحياة، الشراكة مع معامل المختبر، التي تمتلك الكثير من الخبرة والمعرفة في مجال التحاليل الطبية تمتد لأكثر من 40 عامًا، ما يوفر لعملاء الشركة دقة في النتائج بفضل الكوادر الطبية التي تعمل في معامل المختبر، إضافة إلى عدد كبير من الفروع تصل إلى أكثر من 270 فرعًا تغطي جميع أنحاء الجمهورية، ما يوفر للعملاء سهولة التواصل مع الفروع للحصول على العينات.

وتتيح شركة متلايف لتأمينات الحياة، لعملائها الاستفادة من خدمات الرعاية الطبية إلكترونيًا عبر منصة يُداوي، وهي أكبر منصة لطلب الأدوية وإدارة موافقات شركات التأمين عبر الإنترنت في مصر وأول نظام رقمي لإدارة الطلبات في المنطقة، حيث يمكن لعملاء الشركة الحصول على خدمات الاستشارات الطبية، والحجز عند الأطباء وإجراء التحاليل الطبية، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المنصة منذ إطلاقها أكثر من 79 ألف عميل.

مليون عميل فى التأمين الطبى لدى متلايف

قال ماجد حمدي رئيس قطاع التأمين الجماعي لشركة متلايف لتأمينات الحياة، إن الشركة تتصدر قطاع التأمين الطبي في مصر من حيث عدد العملاء بإجمالي أكثر من 1500 شركة تغطي أكثر من مليون عميل، وذلك بفضل نجاح الشركة في توفير شبكة من مقدمي الرعاية الصحية على أعلى مستوى من بينهم معامل المختبر التي توفر خدمات المختبرات التشخيصية والاختبارات الباثولوجية للأوساط الطبية في مصر عبر أكثر من 2000 تحليل في المجالات الطبية المختلفة مما يوفر لعملائنا الدقة في النتائج تساهم في سرعة تماثله للشفاء.

من جهته، أعرب عمر بديوي نائب الرئيس والمدير المالي لشركه التشخيص المتكاملة القابضة عن سعادته بالشراكة مع شركتي متلايف لتأمينات الحياة ومنصة يُداوي لتوفير خدمات الحجز للعملاء لسرعة تقديم خدمات التحاليل الطبية في المواعيد المناسبة لهم، كما ستقدم المعامل خدمة الزيارة المنزلية للعملاء مجانًا، للتيسير على غير القادرين الذهاب لفروع المعامل.

79 ألف عميل مشترك فى منصة “يداوى”

ومن جانبه أكد كريم خشبة رئيس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يُداوي، إن منصة يُداوي حريصة على تعزيز التعاون مع معامل المختبر لتقديم خدمات متنوعة لعملاء شركة متلايف لتأمينات الحياة، بهدف تيسير الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، حيث نجحت المنصة في توفير خدمات الحصول على الأدوية لحوالي 79 ألف عميل بشركة متلايف.

نبذة عن متلايف لتأمينات الحياة

شركة متلايف لتأمينات الحياة هي واحدة من الشركات الرائدة في توفير حلول التأمين محليًا وعالميًا، وقد تأسست شركة متلايف (الشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة – متلايف أليكو سابقًا) في مصر عام 1997 وهي أول شركة تأمين على الحياة تدخل السوق المصري بمساهمة كبيرة من شركة دولية للتأمين على الحياة. لأكثر من 25 عامًا، أثبتت إنجازات متلايف في السوق المصرية قدرتها على تقديم وتوزيع خطط وخدمات التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي والتخطيط للتقاعد وحلول إدارة الثروات لأكثر من مليون عميل.

نبذه عن معامل المختبر

معامل ا.د. مؤمنة كامل، تم إنشاؤها عام 1979 أكثر من أربعين عامًا خبرة في مجال التحاليل الطبية، المختبر هو المعمل الوحيد في مصر وأكبر معمل في الشرق الاوسط الحاصل على شهادة CAP والتي تضمن دقة النتائج في جميع الوحدات، ويضم أكثر من 2000 تحليل وعدد أفرع أكثر من 270 فرعا على مستوي الجمهورية.