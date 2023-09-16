متقدمة على الإمارات.. مصر الأولى عربيا في عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين

أفاد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2023، عن تصدر مصر الدول العربية متقدمة على الامارات فى عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين وذلك حتي نهاية سبتمبر 2022.

وذكر تقرير الإحصاء الذي وصل “المال”، أن اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2023 يوافق السادس عشر من سبتمبر من كل عام، وهو ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987، بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.

يشار إلى أن بروتوكول مونتريال وهي معاهدة دولية تهدف إلى حماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج بعض المواد المسئولة عن تأكل طبقة الأوزون، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار ” بروتوكول مونتريال: إصلاح طبقة الأوزون والحد من تغير المناخ “.

وكشف التقرير عن أهم المؤشرات، منها تصدر مصر المرتبة الأولي عربياً في عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين حيث بلغت تلك المشروعات (23) مشروعاً متقدمة بذلك عن كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وذلك حتي نهاية سبتمبر 2022.

كما ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح/ الطاقة الشمسية) مـن 10.2 ألــف جيـجـاوات /ســـاعـة، عام(2020/2021) إلـى 10.4 ألف جيجاوات/ساعة، عام( 2021/2022 ) بنسبة زيادة قدرها 2%.

وأظهر التقرير تحقيق مصر المركز رقم 20 ضمن 63 دولة تضمنهم مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) بمعدل أداء قدره 59,37 نقطة متقدمة بذلك عن كل من تركيا التي حققت المركز 47 والولايات المتحدة الأمريكية التي حققت المركز 52 وذلك عام 2023.