متقاعدو «ماسبيرو» يستغيثون: تأخير مكافأة نهاية الخدمة لا يتناسب مع غلاء المعيشة

طالب العاملون المتقاعدون بماسبيرو عن عام 2019 وجزء من متقاعدي 2018 بسرعة حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة، مؤكدين أن هذا التأخير في صرف مكافآتهم لا يتناسب مع غلاء المعيشة وتقلص دخولهم بعد التقاعد.

فبعدما كانوا يحصلون على رواتب شهرية في حدود 7 آلاف جنيه أصبح دخلهم الشهرى من المعاش فى حدود 2000 جنيه، معربين عن حزنهم لقضائهم 40 عاما في خدمة فى المبنى وينتظرون كل هذا الوقت للحصول على مكافئات نهاية الخدمة.

وأكد محمد جراح الرئيس السابق للإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الإذاعة، أنه لم يحصل على مكافأة نهاية الخدمة رغم بلوغه سن التقاعد منذ عام 2018 بعد عمل لمدة 36 عاما فى ماسبيرو.

وأوضح أن هذه المكافئة تبلغ حوالي 150 شهرا، مشيرا إلى أن عدم وجود تمويل منذ شهر يوليو 2018 أدى الى أن نصف المتقاعدين منذ ذلك الوقت لم يقبضوا المكافأة حتى الآن.

وطالب جراح من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بإيجاد حل لتلك المعاناة التى يمر بها المحالون إلى التقاعد، وأن يجد لهم حلا من قبل وزارة المالية.

وأشار جراح إلى أن النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب قد حلت من قبل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين فى ماسبيرو وحصلت وقتها على 50 مليون جنيه للمتقاعدين بالرغم من أنه ليس لها منصب فى الهيئة الوطنية للإعلام .

وأوضح جراح أن مكافأة نهاية الخدمة تتراوح فى حدود 250 ألف جنيه، وهذا معناه أننا نحتاج إلى اكثر من 50 مليون جنيه لتسديد مكافأت نهاية الخدمة التي لم تسدد حتى الآن، مؤكدا أنهم قد حصلوا على التأمينات فقط ولن يحصولوا على رصيد الإجازات أيضاً بجانب مكافأة نهاية الخدمة.

وقال أبراهيم أباظة، كبير مراسلى قطاع الأخبار سابقا، إن سرعة حصول المتقاعدين على مكافأة نهاية الخدمة هو حق طبيعي لهم، فليس من المعقول أن نعمل كل هذه السنوات ثم تتأخر مكافأتنا بهذا الشكل.

وأكد أباظة أن هناك فجوة كبيرة بين ماكان يتقضاه أثناء عمله وبين قيمة المعاش وهو ما يستوجب الاستعانة بمكافأة نهاية الخدمة، متعجبا كيف نحصل على مكافأة نهاية الخدمة بعد مرور عامين على المعاش، هذا ليس عدلا فى ظل غلاء المعيشة والظروف الاقتصادية التى نمر بها، فهل يستحق أهل الخبرة الكبار فى ماسبيروذلك !؟.

وأوضح أباظة انه قد تم إنشاء صندوق زمالة فى إطار قانونى فى عام 2019 وتم خصم من المرتب 9.5% تحت بند صندوق زمالة، وذلك ما سنحصل منه على مكافأة نهاية الخدمة، لكن لن نحصل على مكافأة 2019 إلا بعد معاشات 2018.

وتساءل أباظة متعجبا: هل سنحصل على مكافأة نهاية الخدمة حين نتوفى !!، مضيفا أن المعاش لن يكفى احتياجتنا لأنه أقل من الراتب الذى كنا نحصل عليه من قبل ومنتظرين مكافأة نهاية الخدمة حتى نعيش حياة كريمة ونكفى احتياجتنا.

وأضاف أباظة أنه قد سبق أن قام بتقديم شكاوى لرئاسة الوزراء ولرئاسة الجمهورية لحل تلك المشكلة التى يعانى منها أصحاب المعاشات فى ماسبيرو.

جدير بالذكر أن صندوق الزمالة أنشئ لصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الهيئة الوطنية للإعلام، وهو خصم 9.5% من الأجر الأساسي لجميع العاملين في ماسبيرو، اعتبارا من يناير 2019 لمصلحة صندوق الزمالة وتسدد الهيئة فروق الاشتراكات المطلوبة حتى يتمتع كل محال إلى المعاش بقيمة 150 شهرا على آخر أجر أساسي لكل مشترك كما أن الاشتراك في صندوق الزمالة الجديد اختياري وليس إجباري، بمعنى من لم يشترك لن يستحق.