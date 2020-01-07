متفوقًا على طارق حامد.. الجزائري يوسف البلايلي أفضل لاعب داخل إفريقيا لعام 2019

يوسف بلايلي أول جزائري يفوز بجائزة أفضل لاعب في بطولات إفريقيا للأندية بعد حصوله على أصوات أكثر من طارق حامد نجم مصر وأنيس البدري مهاجم تونس.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» تتويج الجزائري يوسف البلايلي نجم أهلي جدة، بلقب أفضل لاعب إفريقي داخل القارة لعام 2019 في حفل الكاف متفوقًا على المصري طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» أعلن اليوم عن تتويج يوسف البلايلي بجائزة الأفضل، خلال حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2019، الذي يقام في منطقة سهل حشيش بالغردقة في مصر.

وأصبح يوسف بلايلي أول جزائري يفوز بجائزة أفضل لاعب في بطولات إفريقيا للأندية بعد حصوله على أصوات أكثر من طارق حامد نجم مصر وأنيس البدري مهاجم تونس.

وساهم البلايلي في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا مع الترجي التونسي، قبل أن يتوج بكأس الأمم الإفريقية مع منتخب الجزائر، على حساب السنغال، خلال البطولة التي أقيمت في مصر.

حفل الكاف شهد حضور نجوم الكرة في العالم وعلى رأسهم السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد كبير من نجوم اللعبة أبرزهم البرازيلي كافو، والأرجنتيني فيرون، والفرنسي يوري دجور كاييف، والإنجليزي ستيف مكمانمان، والبرتغالي نونو جوميش، والسعودي سامي الجابر، والياباني ناكاتا، والإيفواري ديديه دروجبا.

إلى جانب حضور الإيفواري يايا توريه، والأنجولي فلافيو، والكاميروني روجيه ميلا، والسنغالي الحاج ضيوف، والغاني عبيدي بيليه، والزامبي كالوشا بواليا، والنيجيري أموكاشي، والنيجيري كانو.