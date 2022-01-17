متفوقًا على صلاح وميسي.. ليفاندوفسكي يتوّج بجائزة «ذا بيست»

بدأت جائزة «ذا بيست» في عام 2017 بعد انفصال جائزة الفيفا عن مجلة فرانس فوتبول، ولم يتوّج بها سوى كريستيانو رونالدو مرتين، وليونيل ميسي مرة واحدة.

تُوّج البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة «ذا بيست» المقدَّمة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، متفوقًا على نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح، والأرجنتيني ليونيل ميسي. وأقيم حفل جوائز الفيفا «The Best» بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، فى مدينة زيورخ السويسرية؛ تماشيًا مع إجراءات الصحة العامة.

بدأت جائزة «ذا بيست» في عام 2017 بعد انفصال جائزة الفيفا عن مجلة فرانس فوتبول، ولم يتوّج بها سوى كريستيانو رونالدو مرتين، وليونيل ميسي مرة واحدة.

في سياق مُتصل تُوّج توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، وبطل دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية، بجائزة المدرب الأفضل متفوقًا على بيب جوارديولا وروبيرتو مانشيني.

وتُوّج السنغالي إدوارد ميندي، حارس تشيلسي الإنجليزي، بجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2021 من الاتحاد الدولي لكرة القدم، متفوقًا على كل من مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ، وجانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان.

وتُوّج الأرجنتيني إريك لاميالا بجائزة بوشكاش لأفضل هدف عن رائعته في شباك أرسنال بديربي لندن في إنجلترا.

أما منتخب الدنمارك وفريقه الطبي والطاقم التدريبي فقد فازوا بجائزة «فيفا للعب النظيف» في عام 2021 بعد الموقف الشهير الذين تعرضوا له خلال بطولة يورو وإنقاذهم للاعب إريكسن داخل أرضية الملعب.

وعلى صعيد السيدات فإن إيما هايز، مدربة تشيلسي، فازت بجائزة أفضل مدربة لفريق سيدات لعام 2021. المقدَّمة من فيفا.