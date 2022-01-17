رياضة

متفوقًا على صلاح وميسي.. ليفاندوفسكي يتوّج بجائزة «ذا بيست»

بدأت جائزة «ذا بيست» في عام 2017 بعد انفصال جائزة الفيفا عن مجلة فرانس فوتبول، ولم يتوّج بها سوى كريستيانو رونالدو مرتين، وليونيل ميسي مرة واحدة.
إسلام مصطفى 9:41 م, الأثنين, 17 يناير 22 9:41 م, الأثنين, 17 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تُوّج البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة «ذا بيست» المقدَّمة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، متفوقًا على نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح، والأرجنتيني ليونيل ميسي. وأقيم حفل جوائز الفيفا «The Best» بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، فى مدينة زيورخ السويسرية؛ تماشيًا مع إجراءات الصحة العامة.

بدأت جائزة «ذا بيست» في عام 2017 بعد انفصال جائزة الفيفا عن مجلة فرانس فوتبول، ولم يتوّج بها سوى كريستيانو رونالدو مرتين، وليونيل ميسي مرة واحدة.

اقرأ أيضا  محمد صلاح: ساندنا الحظ قليلا ولقب كأس أمم أفريقيا الأغلى لي

في سياق مُتصل تُوّج توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، وبطل دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية، بجائزة المدرب الأفضل متفوقًا على بيب جوارديولا وروبيرتو مانشيني.

وتُوّج السنغالي إدوارد ميندي، حارس تشيلسي الإنجليزي، بجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2021 من الاتحاد الدولي لكرة القدم، متفوقًا على كل من مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ، وجانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان.

اقرأ أيضا  محافظ بورسعيد يدرس مع مجالس الاتحادات الرياضية تطوير قطاع الرياضة (صور)

وتُوّج الأرجنتيني إريك لاميالا بجائزة بوشكاش لأفضل هدف عن رائعته في شباك أرسنال بديربي لندن في إنجلترا.

أما منتخب الدنمارك وفريقه الطبي والطاقم التدريبي فقد فازوا بجائزة «فيفا للعب النظيف» في عام 2021 بعد الموقف الشهير الذين تعرضوا له خلال بطولة يورو وإنقاذهم للاعب إريكسن داخل أرضية الملعب.

وعلى صعيد السيدات فإن إيما هايز، مدربة تشيلسي، فازت بجائزة أفضل مدربة لفريق سيدات لعام 2021. المقدَّمة من فيفا.

اقرأ أيضا  محمد صلاح يفك «نحس» منتخب مصر .. والفراعنة تعبر مباراة غينيا بيساو بصعوبة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

رئيس رياضة النواب يطالب جمال علام بوضع استراتيجية واضحة لمستقبل كرة القدم

ياسمين فواز 12:36 ص, الأثنين, 17 يناير 22

محمد صلاح: ساندنا الحظ قليلا ولقب كأس أمم أفريقيا الأغلى لي

المال - خاص 11:50 م, السبت, 15 يناير 22

محمد صلاح يفك «نحس» منتخب مصر .. والفراعنة تعبر مباراة غينيا بيساو بصعوبة

المال - خاص 10:51 م, السبت, 15 يناير 22

«أعد بتصحيح السلبيات».. كيروش: سنظهر بشكل مختلف أمام غينيا بيساو

محمد بدر 9:52 م, الجمعة, 14 يناير 22

محافظ بورسعيد يدرس مع مجالس الاتحادات الرياضية تطوير قطاع الرياضة (صور)

أماني العزازي 7:43 م, الجمعة, 14 يناير 22

منتخب مصر يعلن إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي

إسلام مصطفى 4:31 م, الأربعاء, 12 يناير 22