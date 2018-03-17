متفوقا على توريس وسواريز.. صلاح يحقق أفضل بداية فى تاريخ ليفربول

على المصرى





أصبح الدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، أول لاعب في تاريخ الريدز يسجل 34 هدفا في موسم واحد في جميع البطولات، متفوقا على ثنائى قلعة الأنفيلد السابقين، الإسبانى فرناندو توريس مهاجم أتلتيكو مدريد الإسبانى، والأورجويانى لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسبانى الحالى.





وحطم صلاح فى موسمه الأول مع ليفربول، أسطورتى الريدز السابقين، بعدما سجل هدفين فى مرمى واتفورد، فى الدقيقتين 4 و43 خلال المباراة المقامة حاليا على ملعب أنفيلد، ليرفع رصيده للهدف رقم 34، مقابل 33 هدف لتوريس فى موسم 2007-2008، و31 هدف لسواريز فى موسم 2013-2014.





وفي وقت سابق اليوم استغل الدولى المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، إصابة الإنجليزى هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، والأرجنتينى سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتى، لينفرد بصدارة جدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم.



