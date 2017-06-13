متعب يتعرض للإصابة في مران الأهلي

وكالات:غادر عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران فريقه، مساء الثلاثاء، على ملعب مختار التتش لتلقي الإسعافات اللازمة بعد تعرضه لكدمة قوية إثر كرة مشتركة مع محمد هاني.ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الجمعة المقبل بالجولة الـ31 للدوري الممتاز.وكان متعب قد قاد هجوم ال

وكالات:

غادر عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران فريقه، مساء الثلاثاء، على ملعب مختار التتش لتلقي الإسعافات اللازمة بعد تعرضه لكدمة قوية إثر كرة مشتركة مع محمد هاني.





ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الجمعة المقبل بالجولة الـ31 للدوري الممتاز.

وكان متعب قد قاد هجوم الأهلي في لقاء الإنتاج الحربي الودي الذي أقيم مساء السبت الماضي.

على صعيد آخر، خصص أحمد أيوب المدرب العام للأهلي فقرات خاصة لاختراق دفاعات المنافسين وتطوير الأداء الهجومي واللعب من لمسة واحدة.

يشار إلى أن الأهلي حسم لقب الدوري الممتاز رسميا منذ الجولة الماضية بعد التعادل أمام مصر المقاصة بنتيجة 2-2.