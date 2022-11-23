متعاملون: غلاء الدولار وراء القفزات التاريخية فى أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب فى مصر قفزات تاريخية على مدار تعاملات الأسبوع الحالى، إذ ارتفع المعدن الأصفر لأعلى مستوى له أمس الثلاثاء، محققا أرباح بلغت 43 جنيهاً للجرام، وسط تراجع كبير فى الطلب عليه بسوق الصاغة.

قال نادى نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقاً، إن سعر الذهب ارتفع بنحو 100 جنيه للجرام خلال شهر نوفمبر الجارى، وقفز عيار 21 الأكثر مبيعا فى مصر ليسجل 1330 جنيهاً بدون مصنعية، وتخطى 1400 بإضافة المصنعية إليه.

وأرجع نجيب، فى تصريحات لـ«المال»، اشتعال المعدن الأصفر محلياً إلى صعود سعر الدولار فى السوق الرسمية، فضلا عن ارتفاعه بـ«الموازية» إلى 26 جنيهاً، مع صعوبة حصول التجار والمستوردين على العملة الخضراء.

وأوضح أن سعر الأوقية سجل ارتفاعات كبيرة الأسبوع الماضى، إذ قفز بنحو 90 دولارا لتصل إلى 1775 دولارا، قبل معاودة تراجعها مجددا عند مستويات 1746، لتخسر 29 دولارا من قيمتها.

فى السياق ذاته، كشف مصدر مسئول فى شعبة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية تسبب فى قفزة تاريخية للذهب تعد الأعلى فى تاريخه.

وأضاف أن هناك معروضا من الذهب، واصفا حركة السوق حالياً بأنها فى حالة شلل نتيجة انتظار المستهلكين مزيدا من الارتفاع للبيع، وانتظار البعض عودة الانخفاض للشراء، ما تسبب فى ركود رهيب خلال الأسبوع الجارى، بعد تسجيل الجرام الأكثر طلباً ومبيعا وهو عيار 21 نحو 1330 جنيهاً، بعد أن كان سعره 1287 الأسبوع الماضى.

وأوضح أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1520 جنيهاً، فيما بلغ عيار 18 نحو 1140، كما وصلت أرباح سعر الجنيه الذهب خلال الأسبوع الجارى لنحو 336 جنيهاً، إذ وصل إلى 10640 جنيهاً.

وأكد أن الذهب قد يشهد تراجعا مجدداً خلال أيام مع ارتفاع المعروض، لاسيما أنه سلعة تخضع لعوامل العرض والطلب، كما أنه حال انخفاض الأوقية مجدداً أو سعر الدولار فقد يساهم ذلك فى تراجع المعدن محلياً.