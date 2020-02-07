متعافون من فيروس كورونا يخرجون من المستشفى (صور)

تم علاج بعضهم من الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا

نشر موقع شينخوا الصيني صورًا لمتعافين من الإصابة بعدوى فيروس كورونا بعد خروجهم من المستشفى، بعد علاج بعضهم من الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا.

وتم التقاط هذه الصورة يوم 4 فبراير 2020، وتظهر الصورة متعافين من الإصابة بفيروس كورونا يودعون الطاقم الطبي بعد شفائهم في المستشفى الأول التابع لجامعة تشنغتشو في مدينة تشنغتشو حاضرة مقاطعة خنان بوسط الصين.

وتم علاج خمسة مرضى مصابين بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد وخرجوا من المستشفى يوم الثلاثاء.

في هذه الصورة الملتقطة 4 فبراير 2020 تظهر متعافية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد تودع بحرارة الطاقم الطبي بعد شفائها في المستشفى الأول التابع لجامعة تشنغتشو.

وتم علاج خمسة مرضى مصابين بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد وخرجوا من المستشفى يوم الثلاثاء.

في هذه الصورة الملتقطة 4 فبراير 2020 يظهر متعافون من الإصابة بفيروس كورونا الجديد يلتقطون الصور التذكارية مع الطاقم الطبي.

يشار إلى أن هذه المادة منقولة عن وكالة شينخوا بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.