متظاهرون مناهضون للتقشف يقتحمون وزارة العمل في اليونان

رويترز اقتحم متظاهرون يونانيون مقر وزارة العمل، اليوم؛ للاحتجاج على إصلاحات لسوق العمل يطالب بها دائنو اليونان الأجانب. وتمكَّن المتظاهرون من الوصول إلى الطابق الثامن بالمبنى، حيث دخلوا مكتب وزيرة العمل إيفي اتسيوغلو، وهم يصيحون ”عار عليك“. وتجمَّع حوالي 500 محتج ينتمون لجما

رويترز





اقتحم متظاهرون يونانيون مقر وزارة العمل، اليوم؛ للاحتجاج على إصلاحات لسوق العمل يطالب بها دائنو اليونان الأجانب.

وتمكَّن المتظاهرون من الوصول إلى الطابق الثامن بالمبنى، حيث دخلوا مكتب وزيرة العمل إيفي اتسيوغلو، وهم يصيحون ”عار عليك“.

وتجمَّع حوالي 500 محتج ينتمون لجماعة شيوعية خارج وزارة العمل، رافعين لافتة مكتوبًا عليها ”وزارة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي!“ وهتفوا قائلين ”لن نذعن لحكم الأثرياء!“.

وقدم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إنقاذًا ماليًّا لليونان حالَ دون إفلاسها بسبب ديون ضخمة، لكنهما يطالبان في المقابل بإجراءات تقشفية صارمة. ويشمل ذلك تغييرات على قانون العمل.

ومع وصول المزيد من المحتجّين قامت مجموعة بتعليق لافتة ضخمة كُتب عليها ”ارفعوا أيديكم عن الإضرابات.. إنها حق عمالي“. وتدلّت اللافتة من سطح الوزارة على شارع مزدحم في وسط أثينا.

ومن المنتظر أن تقدم الحكومة اليونانية التي يقودها اليساريون، إلى البرلمان، في وقت لاحق، يوم الثلاثاء، مشروع قانون لإصلاحات مرتبطة ببرنامج الإنقاذ المالي.

ومن المتوقع أن يصوّت المشرعون على الإصلاحات قبل اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في الثاني والعشرين من يناير سيجري خلاله تقييم التقدم الذي حققته اليونان في برنامج الإنقاذ المالي ضمن مراجعة يُجريها الدائنون.