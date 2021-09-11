متظاهرون أتراك يحتجون على قيود كورونا والتطعيمات والاختبارات

بات جميع موظفي المدارس غير الملقحين مطالبين بالحصول على اختبار بي.سي.ار مرتين كل أسبوع

تظاهر أكثر من ألفي تركي في إسطنبول السبت احتجاجا على قيود كورونا وعلى قرارات رسمية تخص فيروس كورونا شملت التطعيمات والاختبارات والكمامات، ردا على تدابير حكومية جديدة وحملة تحصين، بحسب وكالة رويترز.

الاحتجاج على قيود كورونا

وفي واحدة من أكبر هذه الاحتجاجات، هتف إناس غير مرتدين الكمامات وحملوا لافتات والعلم التركي وغنوا أغنيات دفاعا عما وصفوه بالحقوق الفردية، في خطوات تحاكي الحشود التي خرجت في بلدان أخرى اعتراضا على التطعيمات.

وقال إيرديم بوز البالغ من العمر اربعين عاما والذين يعمل كمطور برمجيات:” هذه الجائحة تتواصل جالبة معها المزيد من القيود على حريتنا ولا نهاية لها. وربما تصبح الكمامات والتطعيمات واختبارات ال بي.سي.ار إلزامية. نحن هنا للتعبير عن السخط تجاه كل هذا.”

وبدأت الحكومة التركية الأثنين الماضي في مطالبة المواطنين بإبراز شهادة صحية تثبت حصولهم على التطعيم أو نتيجة اختبار سالبة لفيروس كورونا، وكذلك من جميع مستخدمي خطوط الطيران الداخلية والاتوبيسات والقطارات وكل من يحضر فاعليات كبرى مثل الحفلات الغنائية أو المسارح.

وبات جميع موظفي المدارس غير الملقحين مطالبين بالحصول على اختبار بي.سي.ار مرتين كل أسبوع. ويتعين كذلك الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة.

وحصلت نسبة 64% من الأتراك على التطعيم مرتين بموجب برنامج قومي تولى تقديم ما يزيد على 100 مليون حقنة.

ولا يزال يتم تسجيل نحو 23 ألف حالة جديدة يوميا، مما دفع وزير الصحة فخر الدين قوجة للتحذير هذا الشهر من انتشار جائحة بين غير الملقحين.