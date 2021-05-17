متطلبات تسعير وحساب قسط التأمين متناهي الصغر وتقدير تكاليف المنتجات

يحتاج اخصائى التسعير فى التأمين متناهى الصغر إلى الإجابة عن العديد من الأسئلة عند تحديد صافى القسط مثل هل تبدو الافتراضات معقولة ؟ وهل تبدو الافتراضات متسقة مع الخبرة الداخلية ؟ وهل هناك مصادر أخرى للمعلومات مماثلة يمكن مقارنة المعلّومات المشتقة بها ؟ يجب أيضاً دراسة صافي مبلغ قسط التأمين النهائي والتحقق من صحته قبل إضافة هامش الأمان والتحميلات الأخرى.

ضرورة المقارنة بالمنتجات المماثلة

أشار الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية إلى أنه يجب على اخصائي التسعير فى التأمين متناهى الصغر مقارنة صافي قسط التأمين بصافي أقساط المنتجات المماثلة الأخرى المعروضة، والمطالبات الإجمالية المتوقعة على مدار فترة الوثيقة، والاستعداد والقدرة على السداد (إذا كان صافي القسط مرتفعاً فمن الضروري مراجعة خصائص المنتج)، وذلك بجانب التكلفة النهائية التي يتحملها العميل متضمنة النقل إلى نقطة البيع والخدمة، و كذلك المدفوعات المشتركة إن وجدت، والحماية من المخاطر غير الرسمية البديلة، واختباراتالحساسية Sensitivity Checks، ويستخدم اختبارالحساسية لتقييم تأثير الاختلافات بين الواقع الفعلي و الافتراضات المتوقعة على النتائج المالية، كما يمكن أن تكون نتائج الاختبار مفيدة في تحديد هوامش الأمان المناسبة وتنفيذ ضوابط المطالبات المناسبة لبعض العوامل الأساسية وتحديد المجالات التي تتطلب مراقبة دقيقة.

افتراضات قسط التأمين متناهى الصغر

ومن المهم أيضاً اختبار دقة النتائج المالية لجميع الافتراضات الضمنية التي دخلت في حساب قسط التأمين، فعلى سبيل المثال قد يعتمد افتراض حدوث الخطرعلى عدد من العوامل الأساسية متضمن اًالافتراضات المتعلقة بعمر وجنس المجموعة المستهدفة المؤمن عليها.

ويمكن النظر إلى التسعير باعتباره دورة تشكل في حد ذاتها جزءاً من دورات تطوير المنتج والتوقعات المالية، وبناءً على تعريف المنتج والنتائج المالية المتوقعة يتم حساب السعر المناسب، فإذا كان بعيداً عن السعر المستهدف (أي فيم ايتعلق بالمعلومات الخاصة بالقدرة والاستعداد للدفع بالنسبة للسوق المستهدف ) فهذا يعني أن تصميم المنتج يحتاج للمراجعة ليعكس القسط المطلوب.

فعلى سبيل المثال، سيؤدي اتخاذ إجراءات (مثل: تخفيض مبلغ التأمين وتقديم التحملات أو المدفوعات المشتركة وتعديل نطاق التغطية وتشديد معايير الاستحقاق وإضافة استثناءات) إلى تخفيض قسط التأمين بافتراض ثبات كل العناصر الأخرى.

ومع ذلك، ليس من الحكمة أن نفترض أن كل شيء آخر سيبقى ثابتاً : فعلى سبيل المثال، ستؤثر معايير الاستحقاق المختلفة (مثل إدراج أواستبعاد أفراد الأسرة) كما سيؤثر التحمل على ملف مخاطر قطاعات السوق التي ستجد التأمين جذاباً.

وقد يتطلب هذ االتأثير إدخال تعديلات على المنتج أو قسط التأمين، وتبدأ دورة التسعير مرة أخرى، لذلك يكون تعريف المنتج ومراجعة التوقعات المالية والتسعير خطوة تكرارية في معظم الحالات.