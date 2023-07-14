متضررو مشروع «بو سيدي عبدالرحمن» ينظمون وقفة احتجاجية ويطالبون «الإسكان» بالتدخل

نظم أمس بعض من متضرري مشروع “بوسيدي عبد الرحمن”، ومشروع بو ايلاند وبو ساند” التابعيين لشركة مكسيم العقارية، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة، للمطالبة بحلول جذرية لتأخرها في تسليم الوحدات منذ مايقارب من 7 سنوات.

قال المستشار رشدي الصردي الممثل القانوني لمتضرري شركة مكسيم العقارية بالساحل الشمالي، وممثل المتضررين بمشروع “ببو ساند”، وبو أيلاند”، أنهم ينوون مخاطبة وزارة الإسكان رسمياً وكذلك هيئة المجتمعات العمرانية لتوضيح موقف جدية الشركة في تنفيذ المشروع.

زيارة تفقدية

واشار في بيان صحفي؛ حصلت المال على نسخة منه إلى أن تم تحرير محاضر في قسم العلمين لتوضيح الموقف بعدما ذهب بعضهم الي موقع المشروع بتاريخ 30/06/2023 وتبينوا أن الوضع كما هو دون أعمال.

وشدد الصردي، مستمرون في كل الإجراءات التي تكفل للمتضررين الحفاظ علي حقوقهم بعد 6 سنوات كاملة؛ مطالبين وزارة الإسكان ومجلس الوزراء بالتدخل لوجود ضمانة حقيقة لحل تلك الأزمة التي لاتزال مستمرة إلي الآن.

بيان سابق من مكسيم

وكانت شركة مكسيم الساحل الشمالي قد أعلنت منذ أيام قليلة انها استلمت عقد التخصيص الجديد يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023 من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،وذلك بعد نقل ولاية منطقة الساحل الشمالي من محافظة مطروح إلى الهيئة ، وجارى استخراج القرار الوزاري الجديد من الهيئة لإستئناف العمل بمشروع “بو سيدي عبد الرحمن” فى أسرع وقت.

تؤكد الشركة عزمها على إتمام إلتزاماتها تجاه عملائها الحاليين وتلافى كافة العراقيل التي تقف حائلا أمام استئناف العمل فى أي من مشروعاتها

وتتفهم الشركة مخاوف عملاءها الذين عبروا عن استيائهم بسبب تأخر تسليم الشركة للوحدات الخاصة بهم في الفترة الماضية.

خطوات من الشركة لتأكيد الجدية

كما أوضحت عدد من الحقائق لوضع الأمور فى نصابها الصحيح وهى كالتالى :

أولاً: أن شركة مكسيم الساحل الشمالي قامت بسداد كافة مستحقات الأرض الخاصة بمشروع “بو سيدي عبد الرحمن”، ولا يوجد أي تأخير عليها سواء في الدفعات المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو لأي جهة أخرى.

ثانياً: قامت الشركة بتسليم المئات من الوحدات السكنية في المشروع منذ أكثر من عام، كما قامت بإرسال إشعارات لجميع العملاء ممن حان وقت استلامهم لوحداتهم، بوقف سداد الأقساط لحين إبلاغهم بموعد التسليم الجديد

وقد تم تمديد الأقساط بناءً على طلب العملاء الموقرين الذين تواصلوا بخدمة العملاء، وتحرير ملحق للعقود الخاصة بهم بخطط سداد الدفعات الجديدة.

سعى لنجاح المشروع

و تؤكد شركة مكسيم الساحل الشمالي، أن استمرار نجاحها يتطلب تعاوننا من العملاء للحفاظ على سمعة المشروع، والاستثمارات التي تم ضخها به سواء من الشركة أو العملاء

وتلتزم الشركة بمواصلة العمل بجدية وتفانٍ لتحقيق رغبات واحتياجات العملاء الكرام، والسعي لتحقيق التقدم المستمر وتلبية تطلعاتهم بمشروع يقع فى أحد أفضل المواقع في الساحل الشمالي.

وتؤكد جريدة المال انها تقف على الحياد التام بين مختلف الأطراف وترحب بنشر اي توضيحات مستقبلية من كافة أطراف الأزمة.