متسللون يسيطرون على خدمة تسمح للمستخدمين بإخفاء معاملات العملات المشفرة  

سيطر متسللون على “تورنادو كاش” ، وهي خدمة تسمح للمستخدمين بإخفاء معاملات العملات المشفرة، من خلال اقتراح خبيث مرتبط ببرنامج حوكمة، بحسب وكالة بلومبرج.

قال سامزون، الباحث الأمني في شركة الاستثمار في العملات المشفَّرة “بارادايم” على “تويتر”، إنَّ متسللاً منح نفسه 1.2 مليون صوت مزيف أمس السبت. ونظراً لأنَّ الأصوات المزيفة تجاوزت 700 ألف صوت شرعي؛ فقد سمحت للمهاجم بالسيطرة الكاملة على إدارة “تورنادو كاش”.

ولم يتسنّ حتى الآن الوصول إلى “تورنادو كاش” للتعليق عبر صفحتها على “تويتر”.

إخفاء معاملات العملات المشفرة

“تورنادو كاش”؛ هو بروتوكول سلسلة الكتل “بلوكتشين” تحكمه شبكة من أجهزة الكمبيوتر، حيث يُمكّن “تورن” (TORN)، وهو رمز الحوكمة الخاص بـ”تورنادو كاش”، حامليه من التصويت لإدخال تغييرات في البروتوكول.

قال سامزون على “تويتر”: “الآن وبعد أن حصلوا على كل الأصوات، يمكنهم فعل ما يريدون. في هذه الحالة، قاموا ببساطة بسحب 10000 صوت باسم (تورن) وباعوها جميعاً”.

وبعد قليل من ذيوع نبأ السيطرة على الخدمة؛ قالت منصة تداول العملات الرقمية “بينانس” إنَّها ستوقف مؤقتاً ودائع “تورن”. وأظهرت بيانات “كوين جيكو” أنَّ ذلك الرمز المميز انخفض 44% اليوم الأحد.

هناك مزاعم بأنَّ “تورنادو كاش” هي الأداة المفضلة لمتسللي الإنترنت والمجرمين لغسل الأموال المسروقة أو المكتسبة بطريقة غير مشروعة. وأظهرت بيانات من “ديون أناليتيكس” أنَّ أكثر من 8 مليارات دولار أُرسلت عبر “تورنادو كاش” منذ بدء الخدمة في 2019.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على “تورنادو كاش” في أغسطس بعد أن قالت إنَّ الخدمة يستخدمها قراصنة كوريون شماليون لغسل أموال غير مشروعة. وقال مسؤول بوزارة الخزانة في ذلك الوقت إنَّ “لازاروس جروب” الكورية الشمالية غسلت نحو 450 مليون دولار من خلال الخدمة.