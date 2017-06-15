متر الأرض الخدمى فى دمياط الجديدة يقترب من 78 ألف جنيه

انتهى جهاز تنمية دمياط الجديدة من فض المظاريف المالية للمزايدة على 5 قطع أراضٍ بأنشطة خدمية تم طرحها للبيع نهاية العام الماضى، ووصل أعلى سعر إلى 77.7 ألف جنيه للمتر.

قال المهندس علاء منيع، أنه من المقرر إصدار أوامر الإسناد الخاصة بتلك القطع للمستثمرين خلال أيام.

وأوضح أن القطعة الأولى مخصصة لنشاط إدارى تجارى على مساحة 700 متر مربع، وبلغ أعلى سعر للمتر 77.7 ألف جنيه، بإجمالى نحو 54 مليون جنيه، وتقع بمركز الحى الثانى، والقطعة الثانية بمساحة 360 مترا بمركز الحى الرابع نشاط سكنى تجارى بسعر 33.3 ألف جنيه للمتر المربع، بإجمالى 12 مليون جنيه، والثالثة بمساحة 630 مترا بوسط المدينة نشاط سكنى تجارى إدارى بسعر 61.6 ألف جنيه للمتر.

وبلغت مساحة القطعة الرابعة 5200 متر لنشاط خدمة وتموين سيارات بمنطقة النوادى شمال الحى الثانى بسعر 5800 جنيه للمتر، والقطعة الأخيرة 4520 مترا بمركز الساحل، لنشاط تعليمى وتمت الترسية بسعر 6000 جنيه للمتر.

ولفت إلى أن الجهاز أعد خطة العام المالى الجديد 2017 – 2018 وأرسلها إلى هيئة المجتمعات للمراجعة والاعتماد، وتبلغ قيمتها حوالى 1.3 مليار جنيه، بزيادة 44 % على العام الحالى، وتم إدارج العديد من الأعمال بالخطة، منها رفع كفاءة المرحلة الثانية من الحيين الأول والثانى من المدينة، ومرافق أراضى بيت الوطن، وتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى المتميز والمرحلة الثالثة من دار مصر.