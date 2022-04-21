مترو باب الشعرية بالخط الثالث يشهد حفلات للإنشاد الديني وفقرات موسيقية

استمرارا للمشروع الثقافي الذي بدأته شركة “آر. إيه. تي. بي” ديف للنقل كايرو بالخط الثالث لمترو الأنفاق الأخضر، بدأت الشركة تنفيذ برنامجها بمحطة مترو باب الشعرية، بالتعاون مع مؤسسة أراك الفنية وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، ووزارة النقل.

وذلك بإقامة عدد من الفعاليات، للابتهالات الدينية والإنشاد الإسلامي والفقرات الموسيقية، وخطاطون للخط العربي والرسوم وذلك ضمن الأنشطة التثقيفية والترفيهية التي ينظمها خط المترو الثالث من خلال “المشروع الثقافي” الذي تم إطلاقه مؤخرا.

وتأتي الخطوة بإقامة تلك الأنشطة تماشيا مع طبيعة المنطقة التي تقع بها محطة باب الشعرية والتي تذخر بالعديد من المعالم الأثرية الإسلامية والفاطمية، والعديد من المساجد والمزارات، وهو ما تم مراعاته في اختيار فقرات الأنشطة.

وتتضمن ابتهالات إسلامية يوم 21 أبريل والموافق 20 رمضان للمنشد الشيخ إيهاب يونس وفرقته في فترة قبل الإفطار، وفقرة أخرى للمنشد الشيخ أحمد نافع وفرقته بعد الإفطار، وفى اليوم نفسة سيتم إقامة أنشطة للخط العربي على مدار اليوم من خلال فقرتين، الأولى قبل الإفطار لمدة ثلاث ساعات من 2-5 مساء والثانية عقب الإفطار من 8-11 مساء.

وعلى مدار يومي 23 و25 أبريل تشهد محطة باب الشعرية ضمن النشاط الثقافي 8 حفلات للإنشاد الديني بواقع حفلين يوميا، قبل الإفطار.

وقال المهندس وديع بوشيحة الرئيس التنفيذي لشركة “آر. أية تي. بي” ديف للنقل كايرو أن الفعاليات مستمرة تنفيذا للمشروع الثقافي الذي أطلقته الشركة بمترو الخط الأخضر الثالث بالتعاون مع مؤسسة أراك الفنية، بهدف تقديم خدمات جديدة ومتميزة لركاب المترو، وتحويل محطات المترو إلى مراكز فنية كنوع من الترفيه للركاب، وتغيير الصورة النمطية لمحطات المترو القاهرة وتوفير تجربة متميزة وحيوية بالإضافة إلى الجانب الثقافي، والتعليمي من خلال فعاليات المشروع الثقافي، في إطار تحقيق الاستدامة المتكاملة.

الجدير بالذكر أن مترو الخط الأخضر الثالث أعلن عن إطلاق “المشروع الثقافي” تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق من خلال شركة آر. أية تي. بي” ديف للنقل كايرو بمحطات المترو سابقًا مؤخرا، وهو المشروع الذي يهدف إلى إضافة لمسة فنية للمحطات تعكس التاريخ الغني للثقافة المصرية، مما سيجعل من ركوب المترو تجربة ممتعة وتثقيفية للركاب.

تعد شركة “اّر.ايه.تى.بى” ديف للنقل كايرو (RDMC) هي الشركة المحلية التابعة لمجموعة “اّر.ايه.تى.بى” ديف الفرنسية الرائدة والمتخصصة في تشغيل وصيانة أنظمة النقل في جميع أنحاء العالم.