مترو الأنفاق ينفي زيادة أسعار التذاكر: قرار سيادي

متابعات: كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم هيئة مترو الأنفاق، حقيقة زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق، موضحًا أن ما تردد عن زيادة سعر التذكرة غير صحيح وعار تمامًا من الصحة. وأكد «عبدالهادي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة&ra

متابعات:

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم هيئة مترو الأنفاق، حقيقة زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق، موضحًا أن ما تردد عن زيادة سعر التذكرة غير صحيح وعار تمامًا من الصحة.





وأكد «عبدالهادي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة» مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء السبت، أن «زيادة سعر تذكرة المترو قرار سيادي»، مضيفًا: «نحن أرخص وسيلة مواصلات في مصر».

وتعقيبًا على ما تردد حول مواقع التواصل الاجتماعي، من ارتفاع سعر التذكرة، رد المتحدث الرسمي باسم هيئة مترو الأنفاق، قائلًا: «المترو مش ملك نشطاء التواصل الاجتماعي».