مترو الأنفاق ينفي تهدئة حركة القطارات بالخطين الأول والثاني غدا

نفى المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أحمد عبد الهادي بكير، صحة ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تهدئة حركة القطارات بالخط الأول “حلوان- المرج الجديدة”، والخط الثاني “شبرا الخيمة- المنيب”، والحديث عن عدم استخدام خطوط المترو للذهاب إلى أداء الامتحانات الجامعية، غدًا السبت، مؤكدًا بكير أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة.

وقال بكير، في تصريح صحفي له، اليوم الجمعة، إن الفيديو الذي تم نشره لسيدة داخل إحدى محطات المترو غاضبة أثناء حدوث عطل فني مفاجئ هو فيديو سابق أثناء حدوث عطل تم إصلاحه على الفور بالخط الثاني، ولم يستغرق سوى 10 دقائق.

وأوضح المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أنه في حال حدوث أية أعطال مفاجئة خارجة عن إرادة الشركة، يتم التنبيه على الركاب بشكل فوري، من خلال الإذاعة الداخلية بجميع المحطات، وتقديم الاعتذار وإفادتهم بأنه يجري العمل على إصلاح العطل في حينه،

مشيرًا إلى أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تهيب بتحرّي الدقة عند نشر أية أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي الهام، الذي يخدم ملايين الركاب يوميًّا.