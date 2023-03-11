مترو الأنفاق يعلن عن مواعيد تشغيل القطارات خلال شهر رمضان وعيد الفطر

أعلنت الشركة

لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن بعض التعديلات لمواعيد تشغيل القطارات خلال شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك، موضحة قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية سيكون في الساعة الخامسة وربع صباحا.

وذكرت الشركة المصرية أن أخر قطار بالخط الأول من حلوان ومن المرج الجديدة سيكون الساعة 12:15 صباحا، بينما أخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب سيكون في تمام الساعة 12:30 صباحا.

وأشارت شركة مترو الأنفاق إلى إن أخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور سيكون الساعة 12:07 صباحا، في حين أخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات سيكون الساعة 12:38 صباحا.

وأوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو إن سيتم مقابلة أخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الواحده صباحا.

وأضافت إن محطة جمال عبدالناصر هى المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث وسيتم مقابلة أخر قطار الساعة 12:30 صباحا.

ولفتت الشركة المصرية إلى إن محطة العتبة هى المحطة التبادلية للخط الثاني مع الخط الثالث وسيتم مقابلة أخر قطار في تمام الساعة 12:30 صباحا.