مترو الأنفاق يعلن عن مواعيد التوقيت الشتوي لجميع الخطوط

أعلنت الشركة لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مواعيد التوقيت الشتوي لجميع الخطوط (الأول والثاني والثالث)، حيث سيتم تغيير الساعة غدا الخميس في تمام الساعة 12 منتصف الليل، فستكون الساعة 11 مساء بدلا من 12 منتصف الليل.

وذكرت شركة مترو الأنفاق أن أول قطار من جميع المحطات الإنتهائية يقوم الساعة الخامسة وربع صباحا طوال العام، وقيام أخر قطار بالخط الأول من حلوان سيكون الساعة 11:40 م، وقيام أخر قطار بالخط الأول من المرج الجديدة سيكون 11:50 م.

وأخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب سيقوم الساعة 12:00 ص، وقيام أخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في إتجاه الكيت كات سيكون 11:31 م، وقيام أخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في إتجاه عدلى منصور سيكون 12:05 ص.

وسيتم مقابلة أخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 ص، وسيتم مقابلة أخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00 ص، وسيتم مقابلة أخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص، وسيتم التنسيق مع الخط الثالث فى حالة وجود تأخيرات لتغيير المواعيد المذكورة.

وأضافت شركة المترو أن جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة سيشمل عدد رحلات تقدر بـ1353 رحلة يوميًا، بمعدل 488 رحلة بالخط الأول، وبمعدل 602 رحلة بالخط الثاني، وبمعدل 263 رحلة بالخط الثالث.